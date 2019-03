Salut investiga un brot de sarna amb tres afectats a l´hospital Santa Caterina de Salt

El Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya està investigant un brot de sarna a l'hospital Santa Caterina de Salt que afecta tres professionals del centre. Tots tres casos, juntament amb els seus familiars més propers, ja han iniciat el tractament, segons el Departament de Salut, que va rebre ahir la notificació del brot.

Tant Salut Pública com la direcció de l'hospital estan investigant si hi ha més afectats i quin és l'origen del brot de sarna o escabiosi, una malaltia parasitària de la pell causada per un àcar.

De manera preventiva, diu Salut, es valorarà si està indicat fer tractament a totes les persones del centre que puguin haver-hi estat exposades, pel fet de tenir més contacte amb els afectats, i es farà vigilància activa per poder iniciar el tractament quan abans millor en cas que es detectin nous casos.

Paral·lelament, des del centre s'estan adoptant les mesures ambientals necessàries per evitar la propagació de la sarna, com ara la neteja a altes temperatures de tota la roba que pot haver estat en contacte amb els afectats.

I és que, generalment, l'àcar de la sarna es contrau per contacte directe i perllongat amb la pell d'una persona afectada (fet pel qual tenen més risc de contagi els convivents); però també es pot produir de manera indirecta per l'intercanvi de roba, tovalloles o roba de llit que hagi fet servir un afectat.

La sarna produeix picor intensa i severa, especialment durant la nit o quan augmenta la temperatura corporal. Provoca una erupció a la pell que inclou butllofes i pústules que es trenquen en rascar-se. Els símptomes són conseqüència de la reacció al·lèrgica als àcars, els seus ous i els residus.

La sarna té un tractament altament efectiu, habitualment en forma de cremes i locions, que elimina els àcars i els ous i que actua de forma immediata a la seva aplicació. Normalment l'aplicació es torna a repetir al cap d'una ­setmana.