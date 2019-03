Educació tancarà l´únic grup de P3 que té l´escola Font de la Pólvora

L'escola Font de la Pólvora no tindrà cap línia de P3 el pròxim curs 2019-20. Així ho ha decidit el Departament d'Educació de la Generalitat davant la «falta d'alumnes». Els pocs nens d'aquesta franja d'edat que estimen que tindria el centre hauran d'anar a Vila-roja. El procés de preinscripció arrenca demà i es tancarà el 9 d'abril, pel que fa a l'alumnat de l'etapa obligatòria.

Segons van assegurar fonts municipals, el Departament s'ha reunit amb l'Ajuntament de Girona davant d'aquesta decisió. «Fent números vam veure que hi hauria un màxim de set alumnes a l'escola Font de la Pólvora i el més lògic és portar-los a Vila-roja i fer un P3 més ampli», explica el regidor d'Educació de l'Ajuntament, Josep Pujols, en declaracions en aquest diari. Afegeix que aquesta estimació s'ha realitzat tenint en compte el padró d'aquest barri.

D'altra banda, el consistori també s'ha reunit amb la comunitat educativa i el Consell Municipal d'Educació, que treballa entres altres coses per acabar amb la segregació escolar. Segons fonts municipals, s'ha parlat amb tothom sobre aquesta situació.

Fa uns mesos, quan es va avançar la possibilitat del tancament de la línia de P3 de Font de la Pólvora, el sector educatiu va exposar que aquesta era una mesura «especialment greu», ja que aquest barri és un «sector de la ciutat d'Especial complexitat». Així ho va defensar el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), format per associacions de mares i pares, sindicats i entitats estudiantils, criticant que Educació ha pres una decisió unilateral quan s'estaven produint «processos de debat de la comunitat educativa per trobar les respostes oportunes».

Així els alumnes de P3 que haurien d'anar el curs 2019-20 a l'escola Font de la Pólvora, ara hauran d'anar a Vila-roja on ja s'ha previst que hi haurà cabuda per aquests alumnes. De fet, el director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, ha explicat que el Departament ha pres aquesta decisió tinguent en compte la proximitat que hi ha entre les dues escoles i els dos barris.

D'altra banda, ha volgut destacar que el tancament de P3 per al pròxim curs escolar no significa que es perdi «per sempre aquesta línia», ni tampoc «la intenció de tancar el centre». D'aquí a un any s'haurà de valorar si hi ha suficients alumnes, i «si és que sí, Font de la Pólvora tornarà a tenir P3». En aquesta línia, el regidor de l'Ajuntament també ha volgut matissar que «això no significa que no hi hagi mai més P3 a Font de la Pólvora» o es tanqui el centre.

I és que fa un mes, la regidora de la CUP Laia Pèlach va afirmar que la decisió significava un «progressiu tancament» del centre. «I això té repercussions a molts nivells», va denunciar a través d'un comunicat. Escenari que ha negat tant l'Ajuntament com Educació.