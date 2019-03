Madrenas i els seus braços polítics

La cap de llista de Junts per Catalunya (JuntsxCat) a Girona, i actual alcaldessa, Marta Madrenas, va fer ahir una posada en escena per intentar demostrar que el seu projecte és heterogeni, o com va dir, «transversal». En un acte al centre cívic de Sant Narcís, Madrenas es va presentar amb set polítics més a l'escenari, com Blancaneus i els set nans. La idea era mostrar multitud de forces polítiques donant suport a Madrenas i la seva candidatura (més d'un es deu perdre amb CiU, PDeCAT, la Crida, JuntsxCat, tots o cap).

Tots van poder dir la seva del perquè són a la candidatura de Madrenas, sense deixar clar si tenen jaquetes diferents segons el dia o si les idees i els partits s'han mogut i ells eren allà quiets. Madrenas va assegurar que «poca gent s'atrevirà a dir que Girona no funciona com mai». Va lamentar els extrems com el «comunisme –en referència a Guanyem– i els del 155» i va dir que «ja no va de dretes o esquerres, va de drets». I va insistir en què «Girona és un exemple que es pot defensar la independència i tenir la ciutat millor que mai». La candidata independentista va dir que la riquesa del projecte és que hi ha «matisos diferents» i que «hi ha representada l'amplitud ideològica de la ciutat». Va assegurar que Girona «és dinàmica i atractiva» i que la gent hi vol venir a viure perquè hi veu «oportunitats».

La primera intervenció havia anat a càrrec de Carles Bonaventura, en nom de Reagrupament, un antic corrent crític d'ERC. Formació que fa uns anys havia pactat amb la CUP, amb qui va ser regidor. Va destacar que l'important és «sumar» i que la candidatura també és la llista «del President Puigdemont i el President Torra».

Martí Terés, que fins fa poc era regidor d'ERC va parlar com a independent i és un dels darrers fitxatges de Madrenas per la seva candidatura. Va dir que hauria volgut parlar en nom d'Esquerra «perquè els independentistes hem de feina junts» i va valorar l'«esforç» de la candidatura «d'obrir l'espectre ideològic».

En tercer lloc va prendre la paraula Maria Àngels Planas, fidel a Madrenas, i amb qui ha compartit partit des de fa anys. En aquesta ocasió parlava en veu del PDeCAT, ja que és la presidenta local. Va remarcar que són en una candidatura «de consens que aplega diferents sensibilitats» i que el partit «posa per davant el país a les sigles».

A continuació va ser el torn d'Eduard Berloso, representant de Demòcrates i antigament d'Unió, que ha estat el vicealcalde els darrers anys. Va afirmar que novament serà a la llista «perquè conté un pluralisme que fuig dels vells tics».

Glòria Plana, que havia estat regidora del PSC i que ara està a l'equip de govern de CiU com a membre de la formació Avancem, va ser a l'acte en nom d'aquesta vella escissió dels socialistes i va indicar que el PSC «no es pot dir socialista i nosaltres, Avancem, sí». Va destacar que la candidatura hagi buscat fórmules «on les idees són més importants que les sigles».

Finalment, va intervenir l'exconsellera Marina Geli (que no serà a la llista municipal). Havia estat un alt càrrec del PSC, va passar a l'escissió socialista del Moviment d'Esquerres (MES) i integrant de JuntsxCat i ahir va parlar en nom de la Crida, amb qui serà a la candidatura al Congrés. Geli va dir que ella milita «amb la unitat» i va demanar una raó per «en un moment excepcional no s'hagi d'anar tots junts».

I si algú s'ha quedat amb la pel·lícula de Blancaneus i els set nans, la presentació va anar a càrrec de Núria Pi, recentment fitxada per la candidatura.