Pont del Dimoni: una utopia feta realitat

Per fregar-se els ulls. «Era una utopia i s'ha fet realitat». Ho deia l'expresident de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia i un dels principals impulsors de la reconstrucció de l'estructura, Ramon Macaya. Era un dels presents a l'acte de la posada en funcionament del pont del Dimoni, un llegat medieval molt reivindicat a Santa Eugènia. Un acte previst a les quatre de la tarda i que tenia per objectiu que, a partir d'aquell moment, els qui vulguessin el puguessin creuar. No obstant, l'obertura final s'ha endarrerit una hores i es preveu que a mitjanit sí que estigués tot llest. El motiu del retard: un error en la mida d'una peça de la barana.

Malgrat aquest petit entrebanc, molts dels veïns de la zona i vianants s'aturaven ja a fer-li fotos i a fer-se'n amb amics i amigues. Com la Núria, que quan era jove no vivia a Santa Eugènia però que sí que hi anava per la festa major i el recordava. Ara,un cop reconstruït, admet que el veu un xic diferent. "M'agrada que s'hagi recuperat, però jo tinc fotos del pont vell i hi ha molta diferència", comentava. Mentrestant, una amiga expressava la seva preocupació perquè els grafitters no hi facin de les seves.

També hi havia qui comentava la pendent del pont, per considerar-la excessiva. En Josep també estava emocionat de veure el pont, però el veia notablement diferent i es preguntava quantes peces eren originals i quantes no. "M'agradarà tornar-hi a passar, però ho veig més com un símbol que no pas perquè tingui utilitat", deia. Era conscient, encerrtadament, que una de les dovelles del vell pont estan a la parròquia de Santa Eugènia i que d'altres havien estat molts anys en un solar del cementiri de l'antic poble de Santa Eugènia.

De tot el conjunt de pedres que es conserven de l'antic pont del Dimoni, shan detectat 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Parteixen de pedres nummulítiques extretes de les Pedreres. Aquestes pedres són les que s'han fet servir per reconstruir aproximadament un 70% de l'arc que era el pont original. La resta, s'ha substituït per estreps de formigó.

Mentrestant, Macaya va voler deixar clar la feina que han fet «durant quaranta anys» «tots els veïns i veïnes, entitats que han cregut en aquesta utopia i que han recordat i matxacat perquè es reconstruís el pont». Una utopia en què considera que «més enllà de les ideologies» han estat claus Marta Madrenas i Carles Puigdemont, que són els qui que l'any 2011, com a regidor del barri i com a alcalde, «van creure el projecte».

El 18 d'octubre de l'any 2011, l'aleshores alcalde Carles Puigdemont va fer una visita als magatzems municipals de Mas Xirgu on hi havia dipositades les dovelles del pont. Va ser el primer pas ferm cap al compliment de la promesa ja que aleshores es va encarregar la redacció del projecte. Però no va ser fins el 26 de març de l'any 2018 que van començar els treballs de reconstrucció, a càrrec de l'empresa Salvador Serra SA, per 408.012 euros.

Marta Madrenas va mostrar-se «molt emocionada» de veure com els veïns ja s'aturaven per mirar el pont, fer-se fotos i «gaudir-ne». «Aquestes recupeacions patrimonials i de llaços que uneixen els barris, són un orgull».

El pont es s'havia construït l'any 1357 i es va desmuntar el juliol del 1968, amb la promesa de reconstruir-se. L'Ajuntament va aprovar en dues ocasions la reconstrucció de l'estructura, a conseqüència de la pressió veïnal. Va ser en les sessions plenàries de l'11 de març de 1981 i del 14 de setembre de 2010, tal com ha recordat un altre dels grans impulsor del pont, Manel Mesquita.

Mesquita espera que «poc a poc la gent se'l vagi fent seu» i que el pont «es converteixi en un punt de referència» com ho va ser en el passat quan la gent «quedava» al pont del Dimoni, que rep el nom perquè en el passat es feia difícil d'entendre que s'aguantés sense pilars. Mesquita va voler recordar que «no s'ha volgut copiar» estrictament l'antic pont sinó deixar clar que és «allò nou i allò vell».

Les actuacions han tingut una durada de dotze mesos i s'han plantejat arquitectònicament com a unió de tecnologia moderna, tecnologia tradicional i tecnologia medieval. L'objectiu ha estat edificar el pont mitjançant la reconstrucció de dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del segle XIV i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. Per a l'accés al pont, s'han construït dues rampes ubicades en cadascun dels costats de la passera, a banda i banda del carrer del riu Güell.

El pont del Dimoni original estava situat uns metres més enllà del lloc on ara s'ha reconstruït. En concret, a l'extrem oest de l'actual plataforma que creua el Güell i que fa de nexe entre el passeig d'Olot, el carrer riu Güell i el de la Mare de Déu de la Salut.

Denuncia de Ciutadans

Arran de l'acte, la portaveu de Ciutadans (Cs) a Girona, Míriam Pujola, ha denunciat davant la Junta Electoral de zona de Girona a l'alcaldessa i el regidor d'urbanisme de la ciutat "per haver inaugurat aquesta tarda el pont del dimoni del barri de Santa Eugènia". Segons ha recordat la regidora taronja, la LOREG és molt clara quan diu que "queda prohibit qualsevol acte d'inauguració d'obres sigui quina sigui la denominació que s'utilitzi per al mateix".

"Considerem que aquesta tarda el govern de Madrenas s'ha tornat a saltar les lleis per fer la inauguració", ha remarcat Pujola, abans d'assenyalar que es tracta del mateix govern "que evita mantenir la neutralitat de les institucions municipals evitant el compliment de les resolucions de la junta electoral". Per a la regidora taronja, aquesta inauguració també ha servit "per donar visibilitat a Martí Terés, fins fa dues setmanes regidor d'ERC a l'Ajuntament i que ara s'integra dins la llista electoral de Madrenas".

La inauguració del Pont del Dimoni "no figurava ni en l'agenda dels regidors ni en l'agenda del govern" però tal com ha indicat Pujola, "que enlloc s'especifiqui que és un acte d'inauguració no canvia el fet" doncs la mateixa alcaldessa ha fet difusió pública de la inauguració, a la que també hi ha assistit el regidor d'urbanisme, "i ho han fet en la seva condició d'autoritat". A més, la regidora ha recordat que la mateixa alcaldessa "va destacar la recuperació d'aquest pont només un dia abans de l'inici del període electoral, curiosament quan va fer el balanç de mandat".