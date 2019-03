Els Bombers diuen que només són cinc efectius per tota l´àrea urbana

Els Bombers diuen que només són cinc efectius per tota l´àrea urbana Fot d'arxiu

Els Bombers de Girona denuncien que el parc està sota mínims amb un vídeo.



Asseguren que només hi ha cinc efectius per l'àrea urbana. Una situació que es repeteix sovint en aquestes instal·lacions segons el col·lectiu.



Els bombers del parc de la ciutat de Girona compten amb un perfil de Twitter on denuncien i fan reclamacions sobre la seva situació laboral i avui han penjat un vídeo, que sota el títol "Qüestió d'ous", explica el què s'ha viscut aquest matí al parc.





A les imatges, una veu en off explica que aquest matí quanperò que dos dels efectius han hagut d'atendre d'altres demandes, un ha anat al parc de Santa Coloma i l'altre, a fer serveis de la Regió.Per mostrar que s'han quedatEsclafen dos dels set ous que han posat en escena i al final del vídeo, asseguren que la situació amb la que se'ls deia és "qüestió d'ous".El parc de Bombers de Girona segons vénensovint es queda per sota mínims i això suposa "deixar la ciutadania "en pilotes" davant les situacions d'emergència", destacaven aquesta setmana els Bombers d'aquest parc al seu Twitter. El mínim del parc de Girona és de sis bombers.Des del mes de desembre, els Bombers han deixat de fer hores extres per mostrar la falta d'efectius i això s'ha traduït en molts parcs sota mínims i alguns fins i tot han hagut de tancar.