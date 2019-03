L'escola la Salle de Girona va organitzar ahir a les vuit del vespre una encesa solidària de llantions a les escales de la Catedral en benefici de l'ONG Proide. En aquesta ocasió, els diners serviran per recollir fons per poder construir quatre aules en una escola de Madagascar. A través de la figura del germà Joan Sala de Santpedor, instal·lat a Madagascar des dels anys 70, i a través de les Germanes Guadalupanes, l'ONG ha fet una aposta per l'escola popular rural en aquest país, treballant especialment en la creació de noves escoles adequades per a l'estudi i la receració, l'adequació dels recursos existents a les escoles i l'allargament de la permanència dels infants i joves dins del sistema educatiu.