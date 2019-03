Oques Grasses inaugura l´Strenes amb el concert al Pont de Pedra

Els osonencs Oques Grasses han estat els encarregats d'inaugurar el Festival Strenes de Girona davant de més de 8.000 persones, segons l'organització, que s'han acostat al Pont de Pedra i a la Plaça Catalunya. El festival recupera així el concert al terrat de l'Oficina de Turisme, després que l'any passat s'anul·lés per l'empresonament dels líders independentistes.

Ha estat més d'una hora de música, on el grup ha repassat les cançons del seu nou àlbum 'Fans del Sol', i han fet saltar els milers de seguidors que s'han acostat. El vocalista d'Oques Grasses, Josep Montero, explica que el gironí "és un escenari especial" i s'ha mostrat "satisfet" per poder donar el tret de sortida a la setena edició d'Strenes. El director del festival, Xavi Pascual, diu que el concert ha de servir també com a "altaveu" per denunciar la situació política que viu Catalunya.