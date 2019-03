Més multes als amos de gossos de Girona

Les campanyes per tal que els propietaris de gossos compleixin les ordenances municipals han provocat un augment de sancions al llarg de l'any 2018, respecte de l'any anterior; han doblat pràcticament les denúncies d'un any per l'altre, que han passat de 195 a 369. De fet, però, la quantitat de multes ha anat augmentant progressivament almenys des de l'any 2013, quan només es van interposar 62 sancions. Els anys següents, es va passar a 90, 143 i 172 ja l'any 2016. Les infraccions denunciades són molt diverses i, de fet, l'ordenança és relativa a la tinença d'animals, tot i que, majoritàriament, les sancions fan referència als gossos.

Poden referir-se, per exemple, a portar el gos deslligat en un indret no autoritzat, no tenir la mascota censada, no recollir els excrements dipositats a la via pública o tenir un gos de raça potencialment perillosa sense la llicència corresponent. Són les quatre infraccions més habituals, tot i que n'hi ha d'altres, com portar un gos sense morrió, en el cas dels gossos d'aquelles races que estan obligats a dur-ne quan són al carrer.



Canvis en els espais públics

En els darrers mesos, l'Ajuntament ha implantat noves mesures relatives als gossos dins d'una actualització de la normativa. Per exemple, prohibir l'accés dels animals a tres espais concrets. De fet, la senyalització indica que són zones «exclusives per a persones». Són dues del barri de Sant Narcís (la plaça de l'Assumpció i el Camp de Bèlit) i una de la Devesa (la Miquel de Palol) i que se sumen a algunes zones verdes dels parc urbans. L'Ajuntament considera que han tingut bona acollida i no descarta ampliar-ho a altres punts de la ciutat on també s'ha demanat. Una mesura similar s'ha adoptat al terme municipal de Salt, tot i que allà es va fer en tretze espais, majoritàriament en zones freqüentades per nens.

A Girona, també s'ha instaurat l'obligació als propietaris dels gossos de portar una ampolla amb aigua per tal que netegin els orins de l'animal de la via pública. Es van contractar agents cívics per informar i conscienciar sobre la nova mesura. A més, s'han eliminat els punts on es podien recollir bosses per agafar les deposicions dels animals perquè es considera que hi havia gent que en feia mal ús i perquè els amos dels gossos l'han de portar ja de casa.

A canvi, en els darrers anys, l'Ajuntament ha senyalitzat cinc itineraris on els amos dels gossos podran dur els animals deslligats. Es troben a les hortes de Santa Eugènia, a les ribes del Ter i de l'Onyar i a la zona de la Font del Ferro, a la vall de Sant Daniel. També hi ha habilitats, des de fa uns anys, punts tancats on el gos pot anar deslligat (els coneguts pipicans): Vila-roja, parc del Migdia, parc de la Devesa i parc de la zona del Mas Masó.

Tot aquest seguit de modificacions ha provocat una polèmica, ja que alguns propietaris consideren que paguen una taxa anual per la tinença del gos de 33,60 euros i cada cop tenen més restriccions i pocs serveis (per l'absència de les bosses per recollir els excrements i per la mida reduïda dels tancats per a gossos).