Tanca una altra botiga de tota la vida a Girona: Magatzems La Palma

«Entre tots ens estem carregant el comerç tradicional», explica Lluís Suquet, propietari de Magatzems La Palma. Aquesta emblemàtica botiga del carrer Santa Clara abaixarà la persiana el pròxim dissabte 13 d'abril per no tornar-la a obrir. L'establiment s'ha vist obligat a tancar després de 66 anys venent roba interior, de bany, llenceria i pijames a la ciutat de Girona.

L'empresa familiar no ha pogut arribar a un acord amb els nous propietaris de la finca -el número 48 del Santa Clara- a l'hora de renovar el contracte de lloguer. «Em van proposar que fes unes obres al local, però jo no les podia assumir. Vaig proposar revisar-nos el contracte i negociar, però em van dir que no i que tenien altres plans», explica. Anteriorment havia tingut un lloguer antic, dels de per vida, però arran d'unes obres el 1996 van canviar el tipus de contracte i en van fer un de nou que ara ha arribat al seu final.

«Ha estat un cop baix saber que havíem de tancar i em sap molt de greu perquè és la botiga que van obrir els meus avis i on he crescut», relata Suquet. Tot i això, l'esperit de Magatzems La Palma continuarà a la botiga que tenen al carrer Migdia de Girona des del 2006.

Una història de 66 anys

La botiga familiar va obrir les seves portes l'agost del 1953 al carrer Santa Clara i per l'establiment hi han passat tres generacions. Els seus primers amos van ser l'Isidre Fontana i la Rosa Colls, i posteriorment va agafar les regnes del negoci la seva filla, la Maria Mercè Fontana, juntament amb el seu marit, en Joaquim Suquet. Ara, a darrere del taulell hi ha en Lluís Suquet.

En els seus inicis, l'establiment només ocupava un local i amb els anys es va anar ampliant ocupant un garatge del costat i el pis superior, que servien de magatzem. Va ser l'any 1996 quan Magatzems La Palma va renovar completament el local per donar-li un ambient més modern i actual i per ampliar la zona de venda.

D'altra banda, des del 1989 la família comptava amb una altra botiga situada a la plaça Marquès de Camps, fins que el 2006 es va traslladar on és actualment, al carrer Migdia. «A la plaça hi havia més ambient d'oficines i de bancs, i vam decidir traslladar-nos a un indret més comercial», explica Suquet. El 2002, Magatzems La Palma va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament de Girona pels seus 50 anys de trajectòria.

Tot i que aquesta emblemàtica botiga sempre s'ha caracteritzat per vendre roba interior, algunes coses han canviat en aquests 66 anys. «Hem passat de tenir quatre models de pijames a tenir-ne de mil tipus», explica Suquet. I la clientela també ha canviat. «Abans eren clients més fidels, ara veiem més cares noves», diu, tot ressaltant que encara són molts els que venen «des de sempre».

Molts clients s'han apropat aquests dies a Magatzems La Palma tristos pel tancament d'aquesta botiga «de tota la vida». Un cartell a l'entrada de la botiga anuncia el tancament, igual que els rètols de liquidació que hi ha penjats al vidre. «És una llastima que el comerç de proximitat tanqui. Si les botigues que hi ha a totes les ciutats de Catalunya acaben sent les mateixes franquícies, tant serà que passegis per Girona com per Manresa o Lleida. Estem perdent diversitat», conclou Suquet.

La botiga Magatzems La Palma s'uneix a una llarga llista de botigues emblemàtiques de Girona que recentment han tancat: Puig Giralt, Cristalleria Sala, Ferreteria Puig, Can Berdala...