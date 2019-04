Una entitat denuncia l'ocupació d'un local cedit per l'Ajuntament de Girona

L'entitat Khetanipe Girona Associació Intercultural ha denunciat la ocupació del local que tenien al carrer Castanyer del barri de Font de la Pólvora i on hi realitzaven activitats periòdicament. Integrants de l'entitat han detectat que dues persones joves han començat a viure al local que els hi havia ceit l'Ajuntament. Com que ara mateix hi ha gent a l'interior, l'associació ha decidit suspendre les activitats que havien programat pel Dia Internacional del Gittano d'aquest dissabte.

Com a alternativa, han organitzat una reunió per l'endemà diumenge al Centre cívic Onyar (16:00 hores) per tal de reflexionat «cap a on està anant el barri, quin barri volem, com hem de viure i quins valors tenim com a població». «Volem analitzar com i què hem de fer per recuperar els valors necessaris per a una convivència cívica i sana», ha explicat el responsable de l'entitat, Ángel Fernández «Nene».



«Esforços llençats per la borda»

Des de l'entitat es lamenta profundament l'ocupació il·legal del seu local que consideren que s'ha produït «davant la passivitat de l'adminstració i de part de la població». Són «esforços llençats per la borda», es queixen. Exposen que treballen per intentar «millorar la situació de la nostra comunitat, dels nostres barris i de la nostra ciutat».

La direcció de les crítiques és en dues direccions. Estan «decebuts, indignats, desconcertats, humiliats, desil·lusionats i infravalorats». Per una banda, qüestionen que part de la població «va ser còmplice de l'ocupació amb el seu silenci» i que «va col·laborar emportant-se tot el material que teníem». Per altra banda, lamenten que l'administració no els hagi «donat ajut», no els hagi «valorat» ni els hagi «acompanyat en tot aquest procés».

l'emntiotat recorda que «totes les activitats que s'han organitzat en aquests tres anys com a Khetanipe Girona Associació Intercultural «han estat fruit de l'esforç col·lectiu del grup de joves i la junta de l'entitat, que ha sacrificat i ha destinat el seu temps lliure a millorar la vida del barri i a treballar per potenciar la participació de la comunitat com a ciutadanes i ciutadans de ple dret», indiquen.

I conclouen: «Tot això ens ha portat a plantejar-nos que no podem continuar permetent actituds incíviques, no podem permetre que la mateixa comunitat sigui qui posi traves al desenvolupament del barri, així com tampoc podem permetre que l'administració no ens acompanyi ni cregui en el desenvolupament integral i real d'aquest».