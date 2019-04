Girona posa en marxa el sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa avui el sistema de contenidors intel·ligents de residus en un sector de la plaça de Catalunya. Aquest és el primer cop que es porta a terme a la ciutat una iniciativa d'aquest tipus, que s'engega com a prova pilot i que està previst que derivi en el futur en la implementació del pagament de taxes per generació de residus al municipi. La finalitat de la proposta és fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania per a la reducció dels residus.

Aquest nou sistema de recollida de residus afectarà 169 habitatges i 78 establiments. Cal tenir en compte que els bars, restaurants i cafeteries de l'àmbit afectat no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.

A partir d'ara hi haurà només dos contenidors de recollida al vial central de la plaça de Catalunya: un per abocar-hi fracció orgànica tres dies a la setmana i l'altre per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions. Aquest és un fet singular del sistema a Girona en relació amb altres municipis que l'han implementat i té com a objectiu reduir el nombre de contenidors a la via pública –a la plaça de Catalunya es passarà de set a dos. També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana.

Durant les primeres tres setmanes d'implantació del nou sistema, personal tècnic d'educació ambiental informarà i assessorarà les persones que facin ús dels contenidors intel·ligents. A més, des de l'Ajuntament de Girona s'ha repartit el següent material tant als habitatges com als establiments de la zona: bosses compostables per a la fracció orgànica per a sis mesos; bosses transparents per al rebuig i per als envasos per a sis mesos; bosses de ràfia per al vidre, els envasos i el paper; un imant amb el calendari de les freqüències de recollida de les fraccions; un díptic informatiu; adhesius codificats per identificar els residus, i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors.

Els contenidors intel·ligents permeten, a través d'una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d'un habitatge o d'una activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només s'obriran amb aquesta targeta que facilitarà l'Ajuntament a les persones autoritzades. D'aquesta manera, es podrà controlar l'ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit d'acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. Caldrà que es col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l'Ajuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.