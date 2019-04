Tracten preventivament 57 professionals de Santa Caterina per la sarna

El Departament de Salut ha detectat un cas més de sarna a l'hospital Santa Caterina de Salt. Amb aquest, ja són nou els casos notificats fins ara, tots professionals del centre, i tant ells com els seus familiars han rebut tractament. A més, com a mesura preventiva, Salut ha tractat 57 treballadors de l'hospital que han estat en contacte amb els afectats, la majoria professionals que treballen a la mateixa unitat.

Des del centre s'estan adoptant les mesures ambientals necessàries per evitar la propagació de la sarna, com ara la neteja a altes temperatures de tota la roba que pot haver estat en contacte amb els afectats. Per ara, indiquen fonts de la conselleria, no se sap quin és l'origen del brot, i pot ser que no s'arribi a esbrinar.

Aquesta malaltia parasitària de la pell causada per un àcar es contrau generalment per contacte directe i perllongat amb la pell d'una persona afectada (fet pel qual tenen més risc de contagi els convivents); però també es pot produir de manera indirecta per l'intercanvi de roba, tovalloles o roba de llit que hagi fet servir una persona afectada.

La sarna, també coneguda com a escabiosi, produeix una picor intensa i severa, especialment durant la nit o quan augmenta la temperatura corporal i provoca una erupció a la pell, que inclou butllofes o pústules que es trenquen quan els afectats es rasquen. La malaltia compta amb un tractament que se sol administrar a través de cremes i locions i que elimina els àcars i els ous.