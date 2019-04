La fiscalia arxiva el cas de la menor investigada per tallar les vies de l'AVE

La fiscalia de menors ha arxivat la causa contra la jove investigada per participar en el tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona. L'acusació pública subratlla que té "dubtes clars" en la identificació de la menor per part de la policia espanyola.

En concret, recull que l'atestat policial compara una "imatge de costat i no de front" d'una jove captada per les càmeres de videovigilància de l'estació poc després de les set del matí amb tres fotografies de la menor extretes de les xarxes socials. "Una comparativa de la que no es pot extreure ni deduir que la menor és la persona que apareix a la imatge el dia dels fets", conclou la fiscalia. La menor era una de les 21 investigades arran de les mobilitzacions de l'1 d'octubre del 2018 a Girona.