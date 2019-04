Front comú del Barri Vell i Santa Eugènia contra la «inacció política»

Ara que sembla que els polítics escoltin més els ciutadans i que està de moda fer obres d'asfaltatge, els barris de Girona surten a parlar un i altre cop dels problemes que tenen. I és que s'apropen les eleccions municipals. Ahir va tocar parlar dels pisos turístics, els alts preus del lloguer i la consegüent expulsió dels veïns del Barri Vell i la segregació que pateix Santa Eugènia. Les associacions de veïns d'aquests barris van fer un front comú contra l'«inexistent» acció política per resoldre aquestes qüestions. Conjuntament van organitzar un debat a Can Ninetes que portava per títol Gentrificació i segregació a la ciutat de Girona.

La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Vell, Megan Descayre, va denunciar que el fenomen dels pisos turístics s'ha carregat «l'equilibri entre veïns, estudiants i llogaters» que s'havia aconseguit amb el govern socialista de Joaquim Nadal. Segons va explicar, l'augment de preu dels lloguers està provocant que la gent se'n vagi a viure a altres barris o poblacions. Fenomen que es coneix com a gentrificació.

També la pèrdua del comerç tradicional o dels serveis bàsics està provocant, segons la presidenta, que molta gent «voluntàriament» se'n vagi del barri. «Només tenim dos supermercats amb uns preus molts alts que no permeten una compra diària», va explicar Descayre, tot destacant també l'absència de guarderies, que provoca que molts joves que acaben de ser pares marxin. La presidenta va situar com a focus del problema la campanya que des de l'Ajuntament es fa per atraure turisme al Barri Vell, que converteix aquesta zona «en un aparador».

La presidenta va alabar la feina que fa la plataforma +Barris-Pisos Turístics i l'Associació de Comerciants del Barri Vell, mentre que va resaltar la «inexistent» acció de les instituticons públiques davant d'aquesta situació. «En molts casos els interessos i els lobbies amb capital econòmic potent estan decidint per sobre de les necessitats reals dels ciutadans i residents», va denunciar Descayre.

Davant d'això, l'associació va exigir al govern de Marta Madrenas que «faci front a la situació actual» i que «implementi mesures responsables que permetin la pal·liació de la gentrificació». Una de les solucions per a l'associació passa per convertir els edificis qualificats com a equipament, per exemple antics convents, en habitatge social o en comerços que aportin més valor afegit.

D'altra banda, la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia Del Campo, va denunciar que els veïns d'aquest barri amb 74 nacionalitats diferents no tenen les mateixes oportunitats que la resta de gironins. La principal segregació, segons Del Campo, es troba en l'educació. De les tres escoles que hi ha en aquesta zona, dues són considerades d'alta complexitat, igual que l'institut. «Tenim les mateixes oportunitats i qualitat de vida que la resta de veïns de Girona?», es va preguntar Del Campo.



Pisos ocupats

En tema seguretat, l'associació està preocupada per l'augment de pisos ocupats on «hi ha plantacions» de marihuana i «compra-venda de drogues». S'estan donant llicències d'obra nova, quan a Santa Eugènia tenim molts pisos ocupats. La gent no veu aquest barri com un lloc per venir a viure i tenir una bona vida», va exposar Del Campo. També, igual que al Barri Vell, va ressaltar que a Santa Eugènia s'està perdent el comerç tradicional, el de tota la vida. La presidenta va denunciar «una inacció política per part del govern i dels partits de l'oposició» per trobar una solució.

El debat va comptar amb la presència d'una quarantena de persones, entres les quals hi havia el regidor de Santa Eugènia i de Paisatge i Habitat Urbà, Narcís Sastre; la número dos d'Esquerra, Maria Àngels Cedacers, i la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.