Sor Lucía Caram impulsa un espai a Girona per a nens en risc d'exclusió social

El barri de Can Gibert del Pla de Girona acollirà la Casa de la Infància, un espai diürn per a nens en risc d'exclusió social. L'Ajuntament ha cedit un equipament municipal situat a prop de l'institut de Santa Eugènia al projecte Invulnerables, impulsat per la monja dominica sor Lucía Caram.

L'objectiu és crear un espai per a les famílies vulnerables on els més petits puguin jugar, fer classes de reforç o potenciar les seves habilitats perquè així tinguin les mateixes oportunitats que la resta de nens i trencar el cercle de la pobresa que es transmet de generació en generació. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i Caram van visitar ahir al matí l'espai, situat concretament als baixos de l'edifici del carrer Agudes núm. 68.

Segons va explicar la monja dominica, l'indret, que es preveu que estigui enllestit d'aquí a un any i mig, tindrà capacitat per acollir unes 50 famílies. Aquestes seran derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament. «Estic convençuda que el programa serà un èxit i que millorarem la vida de les famílies; en cinc anys Santa Eugènia i Can Gibert viuran una gran transformació», va explicar Caram ahir durant la presentació del projecte al CaixaForum.

La iniciativa està impulsada per la monja dominica i compta amb la implicació de l'Obra Social la Caixa, l'Ajuntament de Girona i la Fundació Barça. Aquesta serà la segona Casa de la Infància que portarà a terme Caram, després que recentment s'hagi obert un espai similar a Manresa.



Treball en xarxa

Abans de començar a reformar l'espai, es realitzarà un informe sociològic de la realitat de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. En un segon moment, es faran reunions amb les entitats que treballen en aquesta zona, tant públiques com privades. Amb tota aquesta informació es definirà el projecte de suport educatiu i el disseny dels espais que formaran la Casa de la Infància. «L'objectiu és fer un projecte a mida per al barri, segons les necessitats de la zona», va matisar Caram.

D'altra banda, la monja dominica va ressaltar la «bona disposició» de les empreses i entitats públiques i privades de Girona cap a aquest projecte i la seva «alta sensibilitat social». Segons va explicar, fa uns mesos, Madrenas es va desplaçar a Manresa per conèixer de primera mà el programa i per demanar la seva implantació a Girona. Posteriorment es va realitzar una trobada amb el teixit empresarial de la ciutat, el qual va mostrar el seu intères i compromís en la iniciativa.



Gala benèfica Giroinfant

La primera gran aportació que farà possible la Casa de la Infància serà la gala benèfica Giroinfant, que organitza Rotary club Girona el pròxim 21 de juny a l'Auditori. Tots els diners que es recullin d'aquest concert i sopar es destinaran a la construcció d'aquest espai de Can Gibert del Pla. Aquesta serà la segona vegada que aquesta entitat empresarial gironina organitza un sopar benèfic amb l'objectiu d'ajudar i erradicar l'exclusió infantil.