Dos ciclistes resulten ferits, un de greu, en xocar entre ells baixant de Sant Miquel

Un home de 50 anys i el seu fill menor d'edat, de 13, van patir un accident aquest dilluns a la tarda mentre baixaven en bicicleta del castell de Sant Miquel cap a Girona. A causa de la caiguda, entre ambdós ciclistes -no hi va haver més vehicles implicats- el pare va resultar ferit greu. En un revolt, el ciclista que anava darrere hauria fregat la roda de ciclista que anava a davant, cosa que va fer que caiguessin tots dos.

Com que els fets van produir-se en un punt de difícil accés per a l'ambulància del SEM, els Bombers van haver d'actuar així com també la Policia Municipal de Girona, que també s'hi va adreçar. El punt del sinistre, segons va alertar al 112 la primera persona que els va atrendre, l'Isaac, es va produir a prop de la finca de Can Lliure.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i fonts del cos asseguren que van haver de realitzar la primera atenció mèdica. També hi van anar familiars. El pare presentava un possible trencament de costelles i també ferides a la mà esquerra, amb un trencament de falange d'un dels dits, entre altres contusions. Per altra banda, el seu fill va patir contusions a diferents parts del cos. Per tot això, els van traslladar fins on hi havia l'ambulància, que els va traslladar fins a l'hospital Josep Trueta.

Al camí d'accés a la font del Ferro i al castell de Sant Miquel hi ha conflictes sovint entre ciclistes, gent que corre o camina i fins i tot cotxes a causa de l'alta mobilitat. El testimoni dels fets es planteja, fins i tot, si caldria regular-ho d'alguna manera.