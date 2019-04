Elisenda Alamany, número 2 d'ERC a Barcelona, demana als gironins que no votin Esquerra

La política catalana viu temps convulsos i són moltes les persones que han passat d'un partit a un altre. Un dels casos més recents és el d'Elisenda Alamany, exportaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya, que s'ha integrat a la candidatura d'ERC a les municipals de Barcelona com a número 2 d'Ernest Maragall.



La formació que ha acollit Alamany també presenta candidatura a Girona, però si Alamany vivís a Girona no la votaria. Ahir va participar al Teatre Municipal de Girona en la presentació de la candidatura de Guanyem Girona, una plataforma que inclou diferents sensibilitats de l'esquerra catalanista liderada per Lluc Salellas (CUP).



"Sense cap mena de dubte, Guanyem Girona és l'eina del sobiranisme progressista a la ciutat", va afirmar Alamany, que va assegurar sentir "enveja" d'una candidatura com aquesta.