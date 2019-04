La junta electoral adverteix Madrenas que «s'abstingui» de fer actes com l'obertura del Pont del Dimoni

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha advertit a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que "s'abstingui" de convocar "actes similars" a una inauguració, en referència a l'obertura del Pont del Dimoni al barri de Santa Eugènia que es va fer la setmana passada. Segons la secretària de la JEZ, en el cas en què Madrenas o el seu equip torni a realitzar una activitat semblant a una inauguració, seran sancionats per incomplir la llei que impedeix fer aquests actes durant el període electoral. Aquesta resolució arriba després d'una denúncia que va fer la portaveu de Cs a l'Ajuntament, Míriam Pujola, en considerar l'obertura del pont una "inauguració encoberta". Pujola ha afirmat que l'acte del Pont del Dimoni "era tan evident" que es tractava d'una inauguració "que resultava difícil que la JEZ no ho valorés de la mateixa manera".

En aquest sentit, Pujola ha demanat a l'alcaldessa que "compleixi les resolucions per garantir unes eleccions lliures" i s'oblidi de buscar "solucions imaginatives". De fet, Pujola ha recordat que aquesta resolució és "la segona que rep Marta Madrenas". Per això ha avisat a l'alcaldessa que "treballi per la ciutat i s'oblidi de folrar el balcó de l'ajuntament amb simbologia partidista".