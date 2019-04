La Mirona ha de limitar el so per un veí que viu al polígon

La sala de concerts La Mirona de Salt ha hagut de rebaixar els equips de so «per sota del que és acceptable» per a una sala de concerts a conseqüència de les queixes d'un veí que té un habitatge dins del polígon industrial situat al davant de la Mirona, segons un comunicat de la mateixa sala.

Arran de les queixes d'aquest habitant a l'Ajuntament de Salt, el consistori ha fet limitar el so de l'equipament. Els responsables de la sala consideren «greu» la situació d'un lloc «que es va concebre per no generar problemes als veïns, situada en un polígon» i consideren «justificades» les queixes dels espectadors per la qualitat del so d'una sala «referent com a sala de concerts».