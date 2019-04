La postal de les meravelles de Salellas

Podria ser un diàleg real al bell mig de la plaça Catalunya de Girona:

- Que vas a l'acte de la CUP al Teatre Municipal per escoltar com acabar amb la Girona de postal? Corre que diuen que està ple.

- No és el mateix. Ara són Guanyem Girona.

- Hi ha el mateix, en Lluc Salellas...

- Però és diferent. Ara també hi ha aquells de MES o alguna cosa així i altres formacions polítiques.

- Aquells que al novembre van dir que deixaven ERC per anar amb Guanyem, però que mantenen un regidor al grup municipal d'Esquerra i que al ple pot votar diferent que la CUP?

- Però ara també hi ha comuns sobiranistes, com és l'Elisenda Alamany, que avui serà aquí.

- Aquella que és la número 2 a la llista d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona amb l'Ernest Margall? I què ve a dir? Que a Girona no es voti Esquerra, que els gironins d'ERC no valen un duro?



Torna a ploure a Girona

Al Teatre, la posada en escena era impactant. Punxadiscos i unes 450 persones amb la il·lusió de veure arrencar la«primavera gironina», just el dia en què, després de mesos, van baixar les temperatures i van arribar els núvols i la pluja. L'acte estava presentat per l'escriptor Josep Maria Fonalleras i l'activista antiracista Adama Boiro i va tenir un record cap a l'actriu Cristina Cervià i crides a no oblidar mai l'1 i el 3 d'octubre al municipalisme republicà i progressista.

Salellas va dibuixar com voldria la ciutat. Va indicar que Guanyem ha nascut per «activar la Girona que viu, conviu i sovint malviu rere l'aparador construït per una Convergència que pretén amagar les Girones que no són una postal». Una ciutat que imprescindiblement ha de ser «social, democràtica, popuar i republicana». La postal de les meravelles d'en Lluc inclou un seguit de pròposits inacabables sobre mobilitat, serveis socials, educació, ecologisme, habitatge, acollida i ocupació, entre d'altres. Hom quasi preguntava on anar a votar aquesta nova postal que ja no seria exclusiva per al Barri Vell, sinó per a tota la ciutat.

«Convergència ha funcionat a cop de titular, sense previsió i governant sempre per a aquells que més tenen», va dir. Per al candidat, el dret a l'habitatge ha de ser clau: «L'accés a l'habitatge ha esdevingut un privilegi mentre l'equip de Madrenas preferia no fer res. Polítiques públiques. Lògiques d'API», va etzibar.



Girona, una seca nou

Va concloure reclamant una sacsejada: «La Girona que Eugeni d'Ors deia que és una seca nou, de closca petita i arrugada però blanca de dins, tendra, lletosa i dolcíssima. Sacsegem la nou, assaborim-la i fem que sigui el fruit d'aquesta primavera gironina. Guanyem Girona per a la seva gent».

Havia encetat l'acte l'exrector de la UdG Pep Nadal, que considera la candidatura de Guanyem com fresca amb «incerteses, aventura i inexperiència, però sense conservadorisme, por ni egoisme». A continuació va ser el torn de l'exdiputada i fundadora de Nova, Elisenda Alamany. El presentador va recitar un llarg currículum però va obviar el més recent: és la número dos d'ERC a Barcelona. Alamany va lloar la tasca del gironí Xevi Montoya –de la seva corda als comuns i número 3 de Guanyem Girona– per teixir la candidatura gironina i va admetre tenir enveja perquè a Girona s'ha construït «una candidatura àmplia, sobiranista, progressita i de diferents espais socials i polítics per una Girona més social».

El periodista i exdiputat David Fernández va enamorar els presents amb un discurs on va recordar l'advocat Sebastià Salellas, que va assegurar que hauria dit que «guanyeu quan treballeu junts», com seria el cas de la candidatura. Va reivindicar un país feminista i ecologista i va apel·lar al «municipalisme de cada dia». Finalment, Dolors Sabater va explicar l'experiència de Guanyem Badalona i com va assolir l'alcaldia per fer fora el popular Xavier Garcia Albiol. Va recordar que els titllaven de « perroflautes i hippies» però que van impulsar mesures posant els drets per davant dels interessos de l'Ibex-35.

Guanyem Girona? No ho sé, però mentre es feia l'acte, el Girona jugava al Wanda Metropolitano i va perdre.