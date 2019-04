Protestes i crema de fotos contra l'Exèrcit a l'Expojove de Girona

La presència de l'Exèrcit al saló Expojove de Girona ha tornat a aixecar polèmica. Després de la sentència que reescrivia part del codi ètic de la Fira, les forces armades han tornat a enviar personal uniformat a l'estand. Durant el matí, però, l'Expojove ha viscut dues protestes contra els militars. Joves del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han ocupat l'estand durant una estona, han cremat fotos de les forces armades i del rei durant la Pasqua militar i han vessat pintura davant el mostrador. La Coordinadora d'ONG Solidàries, per la seva banda, ha ironitzat contra la sentència portant un clic de Playmobil, que ha llegit un manifest a les portes de l'Expojove. La directora de la Fira, Coralí Cunyat, diu que en aquesta edició no els tocava altre remei que complir la sentència, però que no deixaran d'impulsar "els valors de la cultura de la pau".