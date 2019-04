Girona retira 17 vehicles desballestats de Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ha iniciat avui un operatiu extraordinari de neteja al barri de la Font de la Pólvora. La causa és per l'alt volum de deixalles que es concentren en la via pública i en les zones verdes i que no es poden assumir des dels equips de brigades de neteja i jardineria dins de la planificació ordinària.

Avui els treballs s'han concentrat en la retirada de vehicles desballestats que hi havia en l'aparcament al final del carrer del Pruner, sota l'escola bressol pública Cavall Fort i també en l'aparcament del final de l'avinguda de la Font de la Pólvora. L'empresa executora de l'operatiu s'ha emportat fins a 17 vehicles desballestats.

La setmana que ve es procedirà a executar el gruix de l'operatiu de neteja per retirar del barri totes les deixalles que s'han anat dipositant fora dels espais de recollida regular establerts i que, en alguns casos, més enllà del medi urbà afecten també rieres i medi natural. Es tracta de voluminosos, runa, terra de cultiu, aluminis, bidons, butà, restes de vehicles i escombraries de tota mena. El cost total estimat d'aquesta neteja extraordinària es calcula que pujarà fins als 43.000 euros.

L'actuació d'avui s'ha fet acompanyada de 20 efectius de la Policia Municipal, que també han desenvolupat paral·lelament una operació de retirada de vehicles abandonats i vehicles sense assegurança estacionats a la via pública. Aquest matí s'han retirat 7 vehicles sense assegurança i 6 vehicles abandonats.

Aquesta és la segona mesura que emprèn l'ajuntament. El consistori va engegar fa dos mesos una campanya per multar els vehicles mal aparcats al barri que no permetien el pas del camió de recollida de les escombraries als contenidors. Això provocava que les deixalles s'anessin acumulant sobretot en el carrer Mimosa.

Fa un mes, el defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, va demanar un pla de xoc de neteja per Font de la Pólvora. En el seu escrit explicava que hi ha un clar «incivisme» per part de «moltes persones» que «embruten desconsideradament» els carrers i places. També recordava que el diner públic que s'ha de destinar a la neteja «no cau del cel».

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora també s'ha queixat reiteradament de l'estat del principal aparcament del barri. Afirmen que en cap altre barri de la ciutat un estacionament estaria d'aquesta manera. En diverses ocasions, la plataforma ha difós imatges per les xarxes socials tot lamentant la situació.