Ja hi ha setze dones apuntades per desfilar amb els Manaies de Girona

Cada cop hi ha més possiblitats que aquest mateix any hi hagi noies desfilant al Maniple dels Manaies de Girona. A la llista d'espera hi ha apuntades setze dones, a partir del número 21. No obstant, entre els 120 components «titulars» de la formació i els vint de la llista d'espera ja hi ha sis homes que han comunicat que no podran ser a l'acte d'entrega del penó del dimecres Sant.

Això fa avançar places i, per tant guanyar opcions, entre les dones. Fa aproximadament un mes eren sis dones inscrites. Va ser després que l'assembela de l'entitat aprovés en una votació, la participació de les dones. L'augment mostra l'interés femení per participar a l'entrega del penó i a la Processó de Divendres Sant.



Timbals i cavalls

De fet, no és necessari que faltin catorze homes més per tal que entri la primera dona ja que hi ha llocs concrets molt especialitzats del Maniple que poden provocar un accés directe a una de les places. Per exemple, hi ha dues dones que toquen el timbal i podrien accedir a la banda de música en cas que hi hagi alguna baixa. També hi ha tres noies que han demanat una plaça a cavall. A la formació n'hi ha dotze i si algún home falla i entre els suplements no n'hi ha cap altre, podria entrar-hi directament una de les noies.

El president de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, Narcís Reixach, indica que és molt probable que aquest any ja hi hagi dones. No se sabrà però, fins que el dilluns de Setmana Santa, dos dies abans de l'entrega del penó.



Nenes entre els cinc infants

Explica que, quan la Setmana Santa cau en el mes d'abril, alguns dels soci titulars són «baixa» per diferents motius. Però a més, considera que, entre els cinc infants del dimecres o del divendres, fills de manaies, molt probablment hi haurà alguna nena. No obstant, manté que l' «explosió» real de la presència femenina serà l'any vinent.

Els Manaies formen part dels actes de la Setmana Santa de Girona, que conté una desena d'activitats i que tindrà com a pregoner al periodista Salvador García- Arbós.