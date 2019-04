Pintura groga i crema de fotos per rebutjar l'Exèrcit a l'Expojove

L'obertura de l'Expojove al Palau de Fires de Girona va estar marcada ahir per les protestes contra la presència de l'Exèrcit al saló. Diferents joves van ocupar durant uns minuts l'estand de les forces armades al crit de «Fem fora l'Exèrcit espanyol». Vigilats pels Mossos d'Esquadra, els manifestants convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans van cremar imatges militars i van vessar pintura de color groc a terra. A la vista del que anava a succeir, els militars havien abandonat el seu estand durant uns minuts per tornar després i continuar amb la seva tasca: oferir informació als joves envers les Forces Armades.

Aquesta és l'edició del retorn dels soldats uniformats a l'Expojove. Una sentència del jutjat de primera instància 1 de Girona va resoldre a principis d'aquest any que l'Exèrcit podia enviar soldats uniformats al saló, després que Fira Girona ho prohibís canviant el seu codi ètic. Això va provocar que l'any passat l'Exèrcit no pogués lluir l'uniforme al saló. Enguany, però, el jutge ha anul·lat aquest nou article del reglament i ha permès que els soldats hi puguin anar amb la seva vestimenta habitual.

«Entenem que en aquesta edició toca complir la sentència però hem presentat un recurs a l'Audiència per aconseguir que en aquesta fira es promoguin els valors de la pau», va explicar en declaracions als mitjans la directora de la Fira, Coralí Cunyat. La sentència, a més, criticava que Fira de Girona hagués permès que s'exhibeixin armadures, espases i llances en altres fires i no l'uniforme de l'Exèrcit. En concret, esmentava la mostra de Playmobil, on hi havia diorames que recreaven una batalla medieval i un campament romà. Paraules que han ofès molt els clics i així ho van manifestar ahir.



Els «clics» estan ofesos

Poc després de la manifestació dels estudiants a l'estand de l'Exèrcit, la Coordinadora d'ONG Solidàries va organitzar una concentració a fora del saló en rebuig, també, de la presència de les forces armades. Un dels activistes va llegir un manifest des de darrere d'un clic gegant. «Em costa molt d'entendre que algú pugui equiparar una pilum de 8 centímetres de llarg o un gladius de 4 -ambdós de plàstic i que no podrien fer mal a ningú-, amb un fusell d'assalt de l'Exèrcit que pot acabar amb vides humanes», va explicar. «Els clics s'han ofès molt i han vingut a reivindicar que una cosa són joguines i les altres armes», va afegir la portaveu de l'entitat Núria Cuadrat, afegint que «venir a reclutar nois i noies per anar a fer exercicis militars i preparar-se per la guerra no és una sortida laboral com qualsevol altra».

Al saló també hi havia membres de Guanyem. El número cinc de la candidatura, Pere Albertí, va declarar que «una ciutat educadora com Girona ha de transmetre valors com la pau, la cooperació o la solidaritat, que són diametralment oposats al que representa l'Exèrcit». A l'altre costat hi havia el PP. La portaveu del grup municipal, Concepció Veray, va mostrar el seu suport a les Forces Armades, destacant que «la carrera militar és tant o més vàlida que qualsevol altra».