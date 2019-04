Ciutadans s'erigeix en el vot constitucionalista "útil" a Girona

El grup de Ciutadans a les comarques gironines s'erigeix en el vot constitucionalista "útil" a la demarcació. El partit, que ha presentat la seva llista al Congrés i Senat aquest divendres, confia a mantenir els 80.000 vots que va treure en les passades eleccions al Parlament de Catalunya, que li van suposar quatre diputats. Ara, el candidat de la formació a comarques gironines, Héctor Amelló, es mostra "convençut" que sortirà escollit i, per tant, el grup tindrà representació al Congrés. Amelló assegura que no faran president Pedro Sánchez perquè, entre altres coses, "no sap què passa a Catalunya". "Si es pensa que demanarem permís per fer actes com a Torroella, on van agredir un membre de Ciutadans, estan equivocats", ha destacat el candidat.

Bones perspectives pel grup de Ciutadans a les comarques de Girona, almenys a nivell intern. La formació ha presentat les llistes a les eleccions generals i confien en repetir els 80.000 vots que van treure a la demarcació les passades eleccions al Parlament. Un resultat com aquest asseguraria que Héctor Amelló tingués escó al Congrés dels Diputats. De fet, el candidat es mostra segur en aquest sentit i recalca que el partit "està consolidat" a les comarques gironines.

L'encara regidor de l'Ajuntament de Figueres considera que la seva formació és "la millor opció" per lluitar "contra el separatisme", en la regió on més vot concentra l'independentisme. En la presentació que ha fet Ciutadans de la seva llista aquest divendres a Girona, Amelló ha tornat a repetir que "no faran president a Sánchez", i ha qualificat l'etapa del PSOE al govern, com "un moment greu" per Espanya.

El candidat ha demanat unir el vot constitucionalista al voltant de Ciutadans per poder "fer front a l'amenaça" independentista i per "deixar de parlar de Franco com vol el PSOE i de l'avortament com vol el PP".

Amelló no creu que Vox sigui un partit que els pugui restar vots a les comarques de Girona perquè no estan "tan consolidats" com la formació de Rivera.

Ni permís ni incòmodes

El cap de llista de Ciutadans per Girona ha lamentat que Sánchez "no s'adoni" del què passa a Catalunya i ha recordat l'incident de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), on un membre de la formació va rebre un cop de llauna a la cara.

En aquest sentit, Amelló ha deixat clar que "no demanaran permís" per continuar presentant el projecte del partit a qualsevol lloc i diu que no se sent "gens incòmode" quan passeja i fa actes per la demarcació de Girona.

Amb tot, el candidat ha reivindicat la mesura que proposa Ciutadans de limitar al 3% dels vots per optar a mantenir representació al Congrés, que faria baixar la quota independentista.

Triplicar la presència a les Municipals

Les bones perspectives electorals del partit van més enllà de l'àmbit estatal. Amelló ha reconegut que "tenen molt bones sensacions" i dona per fet que triplicaran les candidatures municipals on es presentaran.

Actualment, el partit té representació a vuit ajuntaments gironins dels nou on es va presentar el 2015. Amelló confia en què el 26 de maig hi hagi prop d'una trentena de llistes arreu de la demarcació.

En relació a les necessitats de les comarques gironines, el candidat assegura que "lluitaran" perquè es facin inversions "bàsiques" com la N-II o la millora de les connexions ferroviàries, especialment a l'Alt Empordà.

Amb tot, Amelló nega el "relat populista" dels partits independentistes que asseguren que l'Estat no ha invertit a Catalunya en general i a les comarques de Girona en particular.