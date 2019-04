Els Mossos detenen quatre persones per robar en dos supermercats de Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir a quatre persones per robar en dos supermercats de Girona. Els fets van passar el dimarts quan els agents van aturar un vehicle que conduïa fent ziga-zagues i canviant de carril constantment per la carretera Barcelona. A dins el maleter portaven multitud de productes distribuïts per marques en diverses bosses d'escombraries.

Els ocupants del vehicle, dos homes i dues dones d'entre 28 i 32 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els agents també van trobar 4 motxilles buides on presumptament aquestes persones amagaven els objectes sostrets en supermercats.

En les indagacions posteriors els mossos van esbrinar que els objectes havien estat sostrets a dos supermercats de Girona poca estona abans. El valor total dels productes furtats ascendeix a uns 510 euros. Els detinguts, que no tenen antecedents, van passar el dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.