Girona ajudarà a pagar la llum a 51 habitatges del barri de Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ajudarà a pagar la llum a 51 habitatges de persones econòmicament vulnerables de Font de la Pólvora. Aquesta mesura s'inclou dins el pla que el consistori està portant a terme per posar fi al frau elèctric que provoca sobrecàrregues i consegüentment talls de llum.

L'objectiu del consistori és anar comptador per comptador i desconnectar aquells que no tenen un contracte amb una companyia elèctrica. Abans, però, l'Ajuntament ha volgut ajudar a aquelles famílies vulnerables que per necessitat punxen la llum i no per fets delictius com el cultiu de marihuana.

Aquests 51 casos responen a casuístiques diferents i inclouen onze habitatges que tenen comptador de llum però estan donats de baixa del subministrament elèctric; setze habitatges que no tenen comptador ni tampoc subministrament elèctric; tretze habitatges que tenen comptador, estan donats d'alta del subministrament elèctric i han acumulat deute, i onze persones que tenen comptador, subministrament elèctric i no tenen deute però que requereixen ajudes per al pagament del contracte amb la companyia.

El consistori va engegar ara fa dos mesos una campanya per combatre el frau elèctric i garantir aquest subministrament a tots els barris. Amb aquest objectiu, s'ha reforçat durant aquest temps la campanya per regularitzar la situació elèctrica de les persones més vulnerables econòmicament de la ciutat. Després de les diverses reunions informatives que s'han portat a terme i un cop atesos tots els casos, des del consistori s'ajudarà a regularitzar la situació elèctrica de 51 habitatges de la ciutat, tots ubicats al barri de Font de la Pólvora, on hi ha la major part de les persones afectades per incidències amb el fluid elèctric de la ciutat.

El proper pas per part del consistori és reunir-se amb la companyia elèctrica Endesa per analitzar cada cas i tancar els acords als quals s'ha arribat amb els veïns, entre els quals hi ha la congelació del deute actual. Un cop s'hagi resolt aquesta situació, s'iniciaran les patrulles mixtes formades per tècnics de la companyia i agents de la Policia Municipal per tallar les connexions a tots aquells immobles en què no hi hagi cap contracte amb una companyia elèctrica.