L'AMPA de l'escola Font de la Pólvora creu que tancar P3 és un fet «discriminatori»

Una seixantena de veïns del barri de Font de la Pólvora van sortir ahir al carrer per protestar contra el tancament de l'única línia de P3 de l'escola del barri. «Aqueta decisió respon a un criteri de discriminació perquè Font de la Pólvora és un barri gitano», va afirmar una membre de l'AMPA de l'escola, Palmira Heredia, entitat que va organitzar la manifestació. «Els gitanos també tenim dret a estudiar tot i tenir menys recursos», va afegir.

La marxa va sortir el matí del Centre Cívic que hi ha al barri i va baixar fins al carrer del Carme, on van tallar el trànsit a l'altura del cementiri vell de la ciutat durant un quart d'hora. En la protesta, els veïns van mostrar pancartes que deien «no talleu el cor del barri», ja que per a moltes famílies l'escola és un equipament fonamental.

De fet, algunes entitats socials que desenvolupen projectes a Font de la Pólvora també van participar en la mobilització per mostrar el seu rebuig a la decisió del Departament. Una d'aquestes entitats era Càritas, que porta a terme un programa d'acompanyament de les famílies a les escoles. La coordinadora de l'entitat, Eulàlia Bofill, va destacar que Educació no ha explicat «quin model de futur volen pel barri». A més, Bofill va lamentar que el Govern «no hagi tingut en compte» les seves conclusions.

Des de Càritas van afirmar que a Font de la Pólvora hi ha un model d'escola «molt familiar» en què els pares i les mares ja hi han crescut. A més, es tracta d'un barri amb unes necessitats especials i que «cada escola està emmotllada al seu barri» per això creuen que el model d'escola que hi ha a Vila-roja podria no coincidir amb el que hi ha actualment a Font de la Pólvora.

Actualment hi ha onze alumnes que estudien el primer curs d'Educació Infantil al centre, però la previsió és que de cara el curs vinent tan sols n'hi hagi set. Davant d'aquesta baixa afluència d'alumnes, el Departament d'Educació ha decidit tancar aquesta línia i ubicar els alumnes a l'escola de Vila-roja, al barri del costat.

Temor que l'escola acabi tancant

De moment, Educació ha advertit que el tancament de P3 es farà el curs vinent i estudiaran per veure si en el següent es recupera aquesta línia. De tota manera, els veïns temen que «el proper pas» sigui tancar «tota l'escola». Aquesta por la comparteixen amb les entitats socials que treballen al barri. Bofill va detallar que «si l'escola es va buidant, serà més fàcil tancar-la».

Per això van demanar a la Generalitat «un temps de reflexió i pensar quin és el millor model del barri». En aquest sentit, van demanar també la implicació de l'Ajuntament de Girona en la definició d'aquest model. A dia d'avui, l'escola de Font de la Pólvora té uns 110 alumnes.

Entitats i famílies aposten per crear una escola institut que estigui enfocada a la «formació ocupacional» de tal manera que els estudiants puguin completar tot el cicle escolar en el mateix centre del barri. Actualment, quan els alumnes acaben la primària, els distribueixen pels diferents instituts que hi ha a la ciutat.