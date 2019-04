Puja a dinou el nombre d'afectats pel brot de sarna al Santa Caterina

El Departament de Salut ha detectat deu casos més de sarna vinculats a l'hospital Santa Caterina de Salt. Amb aquests, ja són dinou els casos notificats fins ara pel brot a l'hospital: tretze són professionals del centre i sis més, familiars de treballadors. A més, com a mesura preventiva, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha tractat 59 treballadors de l'hospital que han estat en contacte amb els afectats.

Des del centre s'han les mesures ambientals necessàries per evitar la propagació de la sarna, com ara la neteja a altes temperatures de tota la roba que pot haver estat en contacte amb els afectats. A més, el Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona de l'Agència de Salut Pública continua la vigilància activa per esbrinar si encara hi ha més persones afectades.

Aquesta malaltia parasitària de la pell causada per un àcar es contrau generalment per contacte directe i perllongat amb la pell d'una persona afectada (fet pel qual tenen més risc de contagi els convivents); però també es pot produir de manera indirecta per l'intercanvi de roba, tovalloles o roba de llit que hagi fet servir una persona afectada.

La sarna, també coneguda com a escabiosi, produeix una picor intensa i severa, especialment durant la nit o quan augmenta la temperatura corporal i provoca una erupció a la pell, que inclou butllofes o pústules que es trenquen quan els afectats es rasquen. La malaltia compta amb un tractament que se sol administrar a través de cremes i locions i que elimina els àcars i els ous.