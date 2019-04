Alberch i Barceló acompanyen Jordi Viñas al capdavant d'ERC de Salt

La candidatura d'Esquerra Republicana a Salt incorpora a noves persones del món cultural esportiu i associatiu de la ciutat, i consolida l'equip d'aquesta legislatura amb regidors com l'Alex Barceló, Isabel Alberch, Toni Vidal i Fermí Cunill.

El candidat a l'alcaldia per Esquerra, Jordi Viñas, ha destacat durant l'acte de presentació de la llista, aquest dissabte, que aquesta és una llista «guanyadora» i que configura «un equip capaç de liderar els reptes que té la ciutat durant els pròxims 4 anys».

«Som una candidatura forta i amb gent molt preparada per governar els pròxims 4 anys i consolidar els projectes que hem desencallat aquesta legislatura després d'assolir una estabilitat financera i social a la ciutat», segons el candidat.

La número 2 de la llista serà l'actual regidora de Salut i Gent Gran, Isabel Alberch i Àlex Barceló, actual regidor d'Entorn Urbà i Dinamització econòmica serà el número 3. S'incorporen a la candidatura Núria Heras (4) i Cristina Alarcon (6) vinculades al teixit associatiu i cultural, acompanyades pels regidors Toni Vidal, que és el 5, i Min Cunill, que és el número 7.

S'han sumat a la candidatura persones vinculades a la vida social de Salt com la mestra, i exdirectora de l'escola La Farga, Gemma Boix, el coordinador del club Bàsquet Salt, Francesc Reixach, la membre de Marrecs Tània Ribas, o la presidenta de l'Associació de Veïns de Barri Centre, Maria Rosa Frigolé.

El Jovent Republicà està representat per en Sergi Quiñones, que és el número 9 de la llista. La candidatura també incorpora en Marc Morales, en el número 15.

«Ara podem mirar el futur amb optimisme amb el desenvolupament del sector sud a tocar i amb un pla d'inversions molt ambiciós per millorar els nostres carrers, places i equipaments. Però per fer-ho possible cal un govern fort, amb experiència i amb la il·lusió de la gent que m'acompanya a la candidatura», ha afegit Viñas.

La llista d'Esquerra Salt la tanquen Carme Bover, vídua de l'exalcalde Salvador Sunyer i el primer director de l'Institut Salvador Espriu, Carles Barceló.