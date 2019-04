Daniel Pamplona, candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Girona

Ciutadans ha anunciat que Daniel Pamplona com a candidat a l'alcaldia de Girona per a les eleccions municipals del 26 de maig.

Pamplona, de 29 anys, és llicenciat en Ciències Polítiques, màster en Unió Europea i en l'actualitat és doctorand en Dret. Ha estat treballant a l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica i a l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, a Viena. El 2015 va fundar una empresa a Londres dins el sector de les startup.

El candidat taronja ha assegurat que assumeix el repte d'aconseguir l'alcaldia de Girona per "retornar la concòrdia entre els gironins" i centrar esforços en aconseguir "una ciutat moderna i cosmopolita". Per a Pamplona, "la ciutat no pot permetre's quatre anys més de desgovern i monotema amb el procés" i per aquesta raó ha reivindicat Ciutadans com la força que "representa el liberalisme i el constitucionalisme europeista, projecte de futur". A més, també ha remarcat la necessitat "de reformes i polítiques integradores que permetin alhora implicar tots els barris en l'esperit de la ciutat".

Finalment, ha remarcat la urgència de realitzar "una política local més propera al ciutadà per promoure la llibertat, la igualtat, la unió i la convivència ciutadana" i posar fi "a la politització de les institucions".