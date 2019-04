L'Ajuntament de Girona i el col·lectiu LGTBI firmen la pau i pacten el trasllat al nou local temporal

Semblava que podria haver-hi un llarg conflicte però l'Ajuntament de Girona i la Comissió Unitària 28 de Juny del col·lectiu LGTBI han signat la pau i han acordat el trasllat a un nou local. De fet, aquest divendres ja van signar el conveni entre les dues parts pel qual l'Ajuntament assumeix tot el cost del lloguer del local situat al carrer Sant Josep.

Tot i aquest acord, només un parell de dies abans, el president de la Comissió, Jordi Mota, havia arribat a parlar de «relacions trencades» amb l'Ajuntament en considerar que hi havia certes condicions econìomiques i burocràtiques que els perjudicava, i la regidora de Drets Socials, Eva Palau, atribuïa el conflicte a «interessos electoralistes» de Mota, un dels signats del projecte Guanyem Girona. Però, poc després, les dues parts es van tornar a reunir i es va segellar l'acord.

Tot va nèixer arran del fet que la Comissió ha de marxar de l'actual local, situat al carrer Nou del Teatre, perquè està afectat per les obres imminents a l'antic cinema Modern. L'Ajuntament els hi ofereix un immoble municipal al carrer Torín de la Devesa però, com que necessita obres d'adaptació, calia trobar un emplaçament temporal. Es va optar per la finca situada al carrer Sant Josep, a prop de l'actual ubicació. Inicialment tot semblava acordat quan es va produir el desencontre que ara s'ha resolt.



Reunió amb el PSC

D'altra banda, l'alcaldable del PSC, Sílvia Paneque, s'ha reunit avui amb representants de les entitats LGTBI de la ciutat per valorar les polítiques LGTBI de l'Ajuntament i conèixer de primera mà el problema amb el local. Després de la reunió, Paneque, ha reclamat que «es convoqui el plenari del Consell Municipal LGTBI per fer una revisió de què s'ha fet aquest últim any en polítiques LGTBI i que es doni compte també de les reunions a les quals ha assistit l'Ajuntament de la xarxa de municipis LGTBI».