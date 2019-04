Joaquim Nadal: Un llibre de 60 històries a l'alcaldia de Girona escrites «a raig» en deu dies

No són unes memòries. Però són una seixantena d'històries i anècdotes rescatades de la ment de Joaquim Nadal que va escriure «a raig» a la Cerdanya en deu dies a proposta del director de l'Editorial Gavarres, Àngel Madrià.

L'exacalde de Girona ha presentat avui el seu nou llibre -Històries d'Alcalde (Girona 1979-2002)- al Jardí de l'Àngel, un paratge amagat a tocar de la plaça Sant Pere i la muralla, i que - com ha explicat- l'Ajuntament va comprar per mig milió de pessetes. Aquí s'hi havien fet reunions antifranquistes, amb presència d'algun familiar seu.

Algú podria pensar que l'acte s'ha celebrat en aquest punt perquè així l'exbatlle no havia de caminar massa des de casa. Però qui coneix Nadal sap que a les dotze del migdia fa hores que volta per la ciutat, treu el nas a tots els racons i deixa pinzellades dels seus pensaments a Twitter. Per exemple, al matí havia reclamat una neteja del pont de Pedra, on ha observat que hi han sortit herbes espontànies: «Han florit els gossos del Pont de Pedra de Girona. Vist el conjunt no estaria de més una bona neteja», ha escrit. «Mai no es deixa de ser alcalde del tot», ha admès.

La publicació conté seixanta històries, però en podria contenir moltes més. Moltes s'han quedat en el tinter, qui sap si per un segon volum. Ell mateix n'ha explicat algunes que no són al llibre, com un viatge a la Xina amb Pia Bosch i Ramon Ceide, on va «tombar» el governador a xupitos o com van menjar escorpins. «Tenen gust de gamba a la planxa», ha dit.

«Hi ha moltes històries que no surten. Quasi tantes com les que sí que surten», ha indicat sobre el llibre. Amb l'encàrrec del director d'Editorial Gavarres, Nadal va pensar en fer un buidatge del seu dietari. Però ho va descartar. Llavors és quan va escriure les seixanta històries, una darrera l'altra, en jornades de dotze o més hores.

Al llibre sí que s'hi poden llegir alguns dels seus viatges com a màxima autoritat gironina, com ara a Nova York, Ítaca o Jerusalem. Aquí hi ha un diàleg amb l'alcalde d'aquesta darrera ciutat sobre el call jueu gironí i on Nadal li proposa un agermanament però el batlle li respon que Jerusalem només s'agermanaria amb «un Jerusalem celestial».

També s'hi pot llegir una anècdota de la troballa d'una pistola en un departament de l'Ajuntament just quan anava a prendre possessió com a alcalde de Girona i en revela qui n'era el propietari. Una història que durant anys s'ha anat explicant entre treballadors municipals i que la publicació detalla.

De fet, el llibre s'inicia amb la proposta de Lluís Maria de Puig i Quim Español per assolir l'alcaldia de la ciutat i es va allargant amb els cinc mandats i mig al capdavant . O com va fer combregar a qui s'havia endut, guardant-se-la a la butxaca, una hòstia d'una missa.

Abans de Nadal, ha intervingut l'exregidor i arquitecte Josep Maria Birulés que ha parlat de «l'alcalde omnipresent» i ha destacat la transformació que va tenir el despatx d'alcaldia amb la seva arribada, amb portes transparents i les múltiples interpretacions que això podria tenir. Per ell, servia per demostrar que allò «era la casa de tothom i l'alcalde a l'abast».

Si el llibre ja es pot considerar un recull d'anècdotes, moltes de les quals desconegudes fins al dia d'avui, la portada no es queda enrere. S'hi observa l'exalcalde agafat en una barana com amb la intenció de baixar-hi lliscant. «Que ningú es pensi que va fer el dropo 23 anys», ha bromejat Àngel Madrià. Birulés, va recalcar que precisament «l'única cosa que no és- en referència a Nadal- és un dròpol, un manta».

A l'acte de presentació del llibre hi han assistit en centenar de persones, entre els quals l'exalcaldessa Anna Pagans, i exregidors dels seus mandats com ara Tomàs Sobrequés, Josep Quintanas o Pia Bosch, així com l'actual portaveu del PSC, Sílvia Paneque i el regidor Quim Rodríguez, entre d'altres, com ara el seu germà i exsecretari de Mobilitat, Manel Nadal.