Vox estudia denunciar l'Ajuntament de Girona per prohibir-los posar una parada al barri de Sant Narcís

Vox estudia denunciar l'Ajuntament de Girona davant de la Junta Electoral Central (JEC) per la negativa del consistori a permetre'ls instal·lar una parada informativa a la Plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona. Segons el partit d'ultradreta la sol·licitud estava fet a des del passat 20 de març, i aprovada pel mateix consistori des de fa uns dies, però a última hora, l'ajuntament ha denegat la sol·licitud, al·legant que hi havia altres activitats.

Alguns militants de la formació de Santiago Abascal han anat amb banderes espanyoles a la plaça aquest dissabte a comprovar si realment hi havia activitat, i ha estat aleshores quan han anunciat que ho denunciarien. L'Ajuntament de Girona confirma que no s'ha donat autorització a Vox per instal·lar la parada.