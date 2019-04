Sempre s'ha dit que la política fa estranys companys de llit. Però a vegades el que passa és que la política no impedeix que es creïn estranys companys de llit. De tothom és conegut el cas de la parella formada per Inés Arrimadas, que es va casar amb un nacionalista com Xavier Cima, tot i que alguns rumors assenyalen que de resultes del matrimoni s'ho està deixant, al cap i a la fi també hi ha marits que per amor deixen el tabac. Un altre cas de parella sentimental amb ideologia política als antípodes l'un de l'altre és el de Coralí Cunyat, exsenadora de CiU i actual directora de Fira de Girona, i Guillermo Mariscal, cap de llista del PP a Las Palmas. La seva relació ha merescut fa uns dies sortir a Vanity Fair, en un especial que recull casos de persones amb idees diferents i que no obstant comparteixen amistat o alguna cosa més. Hi surten també, per exemple, Joan Tardà (ERC) i l'exministre del PP García Margallo, en aquest cas sense vincles sentimentals coneguts.

La gironina Cunyat és una fervent independentista. Encara fa pocs dies mostrava el malestar per la sentència que obligava Expojove -que se celebrava a Fira de Girona, dirigida per ella- a admetre-hi l'Exèrcit espanyol. El canari Mariscal, en canvi, no és només del PP, sinó proper a Pablo Casado, la qual cosa li ha suposat encapçalar la candidatura del seu partit a Las Palmas i ser fins fa poc portaveu adjunt del mateix al Congrés. Perquè ens entenguem: un polític destinat a cotes altes de poder dins del partit i, depenent de les eleccions, potser al Govern.

L'amor, però, tot sembla poder-ho. Un amor que va néixer, expliquen a Vanity Fair, una nit de 2011, ell diputat, ella senadora, notin els lectors que a Madrid no només es va a treballar. Encara no s'havien enterbolit les relacions Catalunya-Espanya, però no faltava gaire. No és estrany que la revista hagi titulat el reportatge general homenatjant García Márquez: « Amor en tiempos de cólera», i el de la nostra parella com « El otro procés». Ells, però, han superat amb nota la situació, amb tanta nota que tenen una filla, Anna, i n'esperen una altra, Blanca.

Gràcies a l'amor, ell va començar a passejar en bicicleta per pobles de Girona i ha entès que «el bilingüisme ens enriqueix». Ella, per la seva banda, gràcies a en Guillermo va descobrir que al PP hi ha gent de perfils diferents.

Això sí, l'1-O va estar a punt de trencar la relació: la Coralí afirma a la revista que no entenia que el Govern del PP ordenés que «passés el que va passar, i et dol pensar que el teu marit, amb el seu silenci, accepti aquestes decisions». La crisi, però, es va superar, no se sap si amb el pobre Mariscal dormint alguna nit al sofà, això Vanity Fair no ho revela.