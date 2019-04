Ciutadans anuncia Inma Castro com a candidata a l'alcaldia de Salt

Ciutadans ha confirmat Inma Castro Garvi com a candidata a l'alcaldia de Salt en les pròximes eleccions municipals.

Castro (41 anys) és delineant i actualment és la responsable de caixes de Bauhaus Girona. Durant 20 anys ha estat vinculada a la Federació Catalana de Bàsquet, primer com auxiliar de taula i després com àrbitre professional durant 12 anys. Es va inscriure a Cs el 2019 "per un compromís amb la constitució, la igualtat de gènere, la solidaritat i el respecte dels drets fonamentals, la llibertat i la igualtat d'oportunitats per a tots".

La candidata taronja afirma que treballarà "per millorar la seguretat en el municipi, reactivar el comerç local, solucionar els problemes de neteja que fa massa temps que duren i ampliar les polítiques de benestar social".