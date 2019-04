L'esclat de la primavera il·lustra el cartell de Temps de Flors

Una flor que representa l'esclat de la primavera amb esquitxos de pintura de tons vermells, grocs i roses il·lustra el cartell de Temps de Flors. Enguany, l'esdeveniment que celebra la seva 64a edició començarà el dissabte 11 de maig i s'allargarà fins al diumenge 20 de maig.

El dibuix és obra de l'alumna de segon de batxillerat de l'Institut Santiago Sobrequés Irina Bertran i Dalmau. L'estudiant ha explicat aquest matí durant la presentació de la il·lustració que en el cartell, fet amb ordinador, va voler plasmar "flors que representessin una festa i a l'hora la part més artística del disseny, amb la pintura i una explosió de colors vermellosos com els llapis de l'institut".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assistit aquest matí a la presentació al costat del director de l'Institut Santiago Sobrequés, Joan Cumeras. "L'obra guanyadora representa l'explosió de la primavera i dels colors, un fet que dona inici a aquesta vida més dinàmica i feliç que representa Temps de Flors", ha destacat l'alcaldessa, que ha convidat els alumnes del centre a "posar al servei de la ciutat tot el talent" que tenen.

Aquest 2019 fa deu anys que l'Ajuntament de Girona i l'Institut Santiago Sobrequés col·laboren en el projecte del cartell de Girona, Temps de Flors. A partir de les propostes de l'alumnat de segon curs de batxillerat artístic del centre educatiu, s'escull l'obra que representarà l'exposició floral. "Vosaltres, l'alumnat del centre, també sou part de Temps de Flors i us animo a seguir pensant i participant en la ciutat", ha subratllat Joan Cumeras. A l'acte hi ha assistit també la secretària de l'Associació Amics de les Flors, Montse Galí, com a representant de les entitats organitzadores de Girona, Temps de Flors.