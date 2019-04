El ple de Girona aprova destinar 802.000 euros a reparar d'urgència canonades obsoletes d'Agissa

El ple de Girona ha aprovat invertir amb urgència 802.000 euros per reparar canonades d'Agissa que estan obsoletes. En total, aquesta quantitat es repartirà en 21 obres, que permetran substituir trams "molt antics" de la xarxa, on hi ha presència d'amiant o que pateixen "avaries constants". La majoria es troben a Girona ciutat, però també n'hi ha a Salt i a Sarrià de Ter.

Per dur a terme aquestes obres, els tres ajuntaments –a qui el jutjat va atorgar la gestió de l'empresa mixta- crearan ara un fons d'urgència. A Girona, la proposta ha tirat endavant amb els vots de CiU, ERC, el PSC i el PP (la CUP i Cs s'han abstingut).

Les obres s'executaran a partir de la informació sobre l'estat de les canonades que els ajuntaments han pogut recopilar fins ara, en espera que Girona SA els hi faci arribar l'inventari acurat de la xarxa d'aigües. L'empresa havia de presentar el document aquest abril, però avui el ple de Girona també ha aprovat allargar-li el termini dos mesos més.