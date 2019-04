El possible retorn de Josep Palouzié pot provocar una bicefàlia a la policia de Girona

El possible retorn de Josep Palouzié a la policia de Girona com a intendent, pot provocar una bicefalia al capdavant del cos ja que avui a la nit l'Ajuntament ha aprovat una modificació de la plantilla municipal que inclou la creació d'una segona plaça d'intendent, amb els vots a favor de CiU I ERC, l'abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC, Ciutadans i el PP. Si Palouzié dona per acabada la seva comissió de serveis a la policia de Palma de Mallorca, tornaria a finals de juny a Girona, com a intendent què és el càrrec que ostentava. Mentrestant, hi hauria un concurs per aspirar a la nova plaça d'intendent. En cas que hi acabi havent dos intendents, des d'alcaldia es podria decidir qui seria el màxim responsable policial, entre Palouzié i aquest segon. Ara mateix, el cap de la policia és l'inspector Joan Jou Matamala.

El PSC i el PP hi veuen «intencions polítiques» i qüestionen la decisió presa quan queda poc perquè Palouzié, presumtament, torni a Girona i a poques setmanes de les eleccions municipals. Les dues formacions han alertat del possible mal ambient dins del mateix cos de la policia si es consolida aquesta bicefalia. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha titllat d'«autoritària i sectària» la decisió i la portaveu del PP. Concepció Veray, ha apuntat que el govern no vol que Palouzié «torni al seu lloc de feina».

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas ha explicat que l'únic càrrec d'intendent que hi havia fins ara «no pot ser ocupat» perquè encara pertany a Palouzié i que volen jerarquitzar el cos. Darrera d'aquesta polèmica hi hauria el posicionament polític fet públic per Palouzié que defensa la unitat d'Espanya. Aquest posicionament xoca amb les idees independentistes de l'actual equip de govern.



El sou del secretari

D'altra banda, el ple municipal ha aprovat (amb els vots a favor de CiU i el PSC, l'abstenció de Ciutadans i el PP i el vot negatiu d'ERC i la CUP) l'actualització dels llocs de treball de la plantilla municipal, que inclou les funcions i els complements dels treballadors, on hi ha el complement per incompatibilitat del secretari. El PSC, Ciutadans i el PP han lamentat que el govern hagués intentat aprovar-ho per mitjà d'un decret i que se'n van assebentar per Diari de Girona, que "es volia fer per la porta del darrera, segons ha indicat Paneque. CiU ha exposat que sempre han fet la tramitació que els hi han dit els tècnics.