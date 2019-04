Ensurt per dues fuites de gas en dos blocs de pisos del passeig d'Olot de Girona.

Els dos serveis s'han produït amb una hora i mitja de diferència i no s'han de lamentar danys.

El primer dels fets es remunta pels volts de dos quarts de vuit del matí i ha estat una fuita de gas d'una caldera en un quart pis pis del número 26 d'aquest vial de la ciutat. Aquí quan els Bombers hi han arribat amb tres dotacions, s'ha balisat la vorera i en fer lectures a l'edifici han donat negatives. S'ha tancat la clau de pas del gas al pis i tot s'ha solucionat a l'espera de la companyia subministradora.

Per altra banda, els Bombers també s'han activat pels volts d'un quart de deu del matí per una altra possible fuita de gas. En aquest s'ha produït al número 20, segons l'avís que han rebut els veïns es queixaven que l'escala feia molta pudor de gas.

Ràpidament han detectat que el forat de l'ascensor detectava positiu i per això, han aturat la fuita i posteriorment, ventilat la zona. Aquí els treballadors de la companyia de gas s'han desplaçat a lloc per solucionar-ho.