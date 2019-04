Enxampen dos lladres a Girona després de robar una caixa forta i dur-la amb una bossa de mà a peu

La Policia Municipal de Girona ha detingut dos homes de 36 i 40 anys i veïns de Palafrugell (Baix Empordà) com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Va passar ahir dilluns al barri gironí de Sant Narcís quan dos agents no uniformats del cos van sospitar en veure'ls com transportaven una bossa de mà vermella amb un objecte pesant. La duien agafada amb una nansa cadascú i tapada perquè no es veiés l'interior. Els policies, que tenien constància del robatori d'aquests objectes aquell matí, els van aturar després d'identificar-se com a agents. Al preguntar-los què hi duien, un d'ells va respondre que era una caixa forta que havien trobat en un contenidor.

En veure's interrogats pels agents, un dels homes va fugir corrent però després d'una persecució breu pels carrers va ser reduït i detingut malgrat mostrar-se agressiu.

Durant l'escorcoll als dos detinguts, els agents van trobar un plàstic per obrir portes que duien ocult a la roba i un rellotge. A dins de la bossa, hi havia la caixa forta amb documentació diversa, tres ulleres de sol i uns guants.

Gràcies a unes gestions posteriors, es van poder localitzar els propietaris de la caixa forta sostreta aquell mateix matí d'un domicili proper a la zona de Montilivi de Girona. Els dos detinguts per un suposat delicte de robatori amb força són Brahim B., de 40 anys, i Boumediene C., de 36 anys, ambdós de nacionalitat algeriana i veïns de Palafrugell (Baix Empordà).