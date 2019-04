Girona amplia el nombre de busos urbans que funcionen amb gas natural

Girona comptarà properament amb quatre busos urbans que funcionen amb gas natural, xifra que suposarà duplicar el nombre de vehicles que operen actualment –dos- amb aquesta tecnologia dins de la flota de Transports Metropolitans del Gironès (TMG). Aquestes incorporacions responen al pla de renovació i d'ús d'energies sostenibles en els vehicles municipals.

Aquesta setmana ha començat a circular per Girona un bus urbà que es mou amb gas natural i que opera a la línia 8, que principalment connecta els campus universitaris de la ciutat. Les característiques principals d'aquest nou vehicle, que ha costat 265.000 euros (sense IVA) i és de marca Scania, és que està adaptat i que té una llargada de 12 metres, ja que en hores punta necessita disposar d'una capacitat alta de transport de viatgers.

A més, dilluns al Ple municipal es va aprovar una modificació de crèdit pressupostari que té com a objectiu adquirir un altre vehicle per a la flota de TMG que funcioni amb gas natural. Aquest combustible, que pot utilitzar-se comprimit o liquat, és una tecnologia que fa anys que s'utilitza en el transport públic d'Europa i de tot el món. És el combustible fòssil amb menys impacte ambiental i té una elevada eficiència energètica. A més, no emet òxids de sofre (SO2) ni conté plom ni traces de metalls pesants.