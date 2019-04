Girona liderarà el foment de l'eficiència energètica en la construcció

L'Ajuntament de Girona liderarà el projecte transfronterer Clúster Edificat, que té com a objectiu el foment de l'eficiència energètica en la construcció. La iniciativa pretén crear un espai d'agrupació informal d'actors en l'àmbit transfronterer i en l'eficiència energètica de l'edificació, a fi de constituir un sistema referent mediterrani català.

A banda del consistori gironí, també formen part d'aquest projecte la Communauté Urbaine Perpignan Metropole Méditerranée (que agrupa 36 municipis), el pol de competitivitat Derbi (que opera a la regió Occitaine-Pyrénées Méditerranée) i el clúster de l'eficiència energètica de Catalunya. «Amb aquesta unió, es podrà fer un acompanyament a les empreses locals del sector de la construcció cap a un creixement de les seves activitats amb l'ajuda de la promoció, la formació i la innovació en l'àmbit de l'eficiència energètica», explica l'Ajuntament en un comunicat.

La valoració global del Clúster Edificat (nom compost per les paraules edificació, eficiència i Catalunya) és d'uns 900.000 euros. El pressupost previst per part de l'Ajuntament és de 322.889 euros, dels quals 113.011 els aportarà el consistori en un període de tres anys, i la resta estaran subvencionats pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte es va aprovar dilluns en el ple municipal, per tal que pugui optar a aquesta subvenció.

Dins de Clúster Edificat es proposa desenvolupar també un punt d'informació energètic que esdevingui un pont entre el sector de la construcció i la rehabilitació amb la ciutadania i els sectors econòmics destacats. Tot amb l'objectiu de proposar eines que millorin l'edificació i el confort.