L'experta en comerç internacional Bea Esporrín serà la número dos del PSC a Girona

L'experta en comerç internacional i patrimoni històric, Bea Esporrín, serà la número dos del PSC a Girona per a les pròximes eleccions municipals. Així ho ha anunciat aquest matí en roda de premsa l'actual portaveu del grup municipal i número 1 de la candidatura, Sílvia Paneque, acompanyada d'Esporrín.

"És un honor i un plaer formar part del PSC amb l'objectiu de recuperar la Girona de tothom", ha explicat la número dos. Millorar la Devesa com espai públic, obrir Girona al món i posar en valor el patrimoni de la ciutat són els tres eixos que s'ha marcat Esporrín per aconseguir una "ciutat més sostenible, cultural i global".

Nascuda a Girona i filla del pediatre Carlos Esporrín, va viure a la Xina on va treballar en el sector del comerç internacional i la promoció econòmica. Sempre, però, ha mantingut una estreta relació amb la ciutat de Girona, sobretot amb la Devesa. I és que ha participat activament en diferents entitats i associacions que han treballat en la defensa d'aquest espai natural. A més, Esporrín està acabant un màster de gestió patrimonial.



Tres dones encapçalaran la llista del PSC

Tres dones -Sílvia Paneques, Bea Esporrín i Mònica Ferrer- encapçalaran, per aquest ordre, la llista del PSC per a les eleccions municipals. Les acompanyen, Quim Ruhí i Joan Antoni Balbín, com a números 4 i 5 respectivament. Durant els pròxims dies, la formació presentarà la resta de noms de la candidatura.