L'oposició critica l'absència del material del Bloom a l'inventari del patrimoni

L'aprovació de l'actualització del període 2015 - 2019 de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona (que inclou 5.784 referències) va servir ahir perquè l'oposició tornés a collar l'equip de govern pel material del Bloom. Diferents formacions van queixar-se que en la relació del patrimoni municipal facilitada pel consistori no hi hagués cap referència del que hi ha i del que es troba a faltar del Bloom. Des de l'equip de govern, la regidor d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va apuntar que la relació d'objectes del Bloom està en un annex de l'inventari i que allà hi ha tot el que es va comprar en el seu moment. A més, va apuntar que no hi ha res que s'hagi donat «de baixa» perquè qui «custodia» tots els objectes és el parc Científic i no els ha comunicat cap canvi.

A principis d'aquest any, l'Ajuntament va reclamar a l'anterior director del Bloom «el retorn a les instal·lacions del projecte Clúster TIC-Mèdia -conegut com a Bloom- dels materials retirats per aquest, segons consta a l'administrador concursal del Parc Tecnològic, i alhora proporcioni una relació detallada d'aquests».

Des d'aleshores, els grups de l'oposició han reclamat saber què havia «desaparegut» del Bloom. El PSC, per exemple, va entrar una petició per demanar que iniciïn una revisió sobre el Bloom «davant la gravetat de la possible desaparició de material tecnològic vinculat a aquest projecte». Fa uns dies, la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, va limitar-ho a elements d'un projecte de cascos neuronals.

Durant el ple d'ahir, Paneque va recordar que hi ha més d'un milió d'euros de material comprat i va indicar que l'equip de govern presentava una revisió del patrimoni «volgudament errònia» en no incloure'hi tot allò referit al Bloom. Concepció Veray (PP) va lamentar que no se sàpiga del cert què ha passat amb el Bloom i «si s'ha robat o no o si es tornarà el que falta o no».

Lluc Salellas (CUP) va recordar que han demanat un informe jurídic per tenir més informació sobre tot el que està passant. I va lamentar, respecte a tot l'inventari del patrimoni, que pel que fa a tot allò referent a la col·lecció d'art del fons Santos Torroella, «a data d'avui encara no hi ha cap projecte». L'inventari es va aprovar amb els vots de CiU, l'abstenció d'ERC i Ciutadans i el vot en contra de la resta de formacions.



802.000 euros per a canonades

El ple també va aprovar invertir amb urgència 802.000 euros per reparar canonades d'Agissa que estan obsoletes. En total, hi haurà 21 obres, que permetran substituir trams «molt antics» de la xarxa, on hi ha presència d'amiant o que pateixen «avaries constants». Per dur a terme aquestes obres crearan ara un fons d'urgència. La proposta va tirar endavant amb els vots de CiU, ERC, el PSC i el PP (la CUP i Ciutadans es van abstenir).