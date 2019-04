Troben un cap de porc i una gallina morta clavats a terra a tocar del riu a Girona

Un cap de porc i una gallina clavats a terra amb un ferro i trossos de coco. Ensurt majúscul d'un ciutadà de Girona que aquest cap de setmana s'ha trobat aquesta escena macabra a tocar del riu Ter, amb restes del que podria semblar sang. La troballa ha estat a tocar del passeig que voreja el riu entre Fontajau i Sarrià de Ter, a l'alçada del barri de Sant Ponç.

La persona que va topar amb aquesta imatge va marxar i va decidir no avisar la policia però sí que va explicar-ho a uns amics que hi van anar més tard. Aleshores, tot plegat ja estava a dins del riu, però encara era visible. Probablement algú li havia etzibat puntades de peu per evitar que ningú més tingués cap ensurt o ho havia arrencat d'alguna manera. Es tracta d'un punt de la ciutat on hi ha molta gent que hi fa esport, hi passeja o hi deixa lliure el gos perquè corri.

Diari de Girona s'ha posat en contacte amb diverses persones que tenen vincles amb l'esoterisme per si sabien què pot representar aquesta composició. Totes coincidiexen en un possible ritual de màgia negra o vudú. En una de les consultes, una bruixa tarotista de Lloret, Anna, ha considerat que es «tracta d'un treball de vudú, molt negre». «El significat és molt lleig. És per carregar-se algú». I conclou: «És una amenaça, un trencament de camins que vol dir que vol posar punt i final a una cosa, com ara una relació afectiva o d'alguna altre tipus, i que vols arruïnar la vida d'aquesta persona».

Per la seva part, un canalitzador espiritual de Vidreres, Marco, s'ha escandalitzat: «És pura màgia negra santera. Qui ho ha fet és perquè qui ho rebi tingui una mort segura i tràgica. Potser amb un accident o amb una malaltia radical».

En un altre àmbit, un cap de porc o un porc enterrats vol servir com a rebuig a la cultura musulmana i a la construcció d'oratoris, tot i que en aquest cas, al punt on s'ha trobat no s'hi pot consutrir res.

Els trossos de coco que hi havia sobre el porc podrien correspondre a una espècies d'ofrena per tal d'ajudar a que es compleixi la màgia negra.

Fa uns anys, a la llera de l'Onyar, quan el riu entra a la ciutat de Girona s'hi van anar trobant en dies diferents, gallines decapitades. També al parc de Vista Alegre i al carrer de la Creu. En una altra s'hi va trobar una cabra, també sense cap. La lectura de totes aquestes troballes torna a girar entorn a la màgia negra o rituals d'altres cultures que utilitzen els animals com a ofrenes o per amenaçar a algú en concret. També però, podria tractar-se de pur vandalisme.