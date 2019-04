La Fira Food Truck de Salt comença demà i creix amb més dies

La Fira Food Truck Market&Co segueix creixent i aquest tercera edició passa de 3 a 4 dies. L'esdeveniment començarà ja dijous, 11 d'abril la jornada tècnica on s'oferiran diverses càpsules formatives per als professionals i personesemprenedores. I a partir de divendres 12 fins el 14 es podran gaudir de l'oferta gastronòmica i tèxtil d'un total de 23 food trucks.

La fira, que vol esdevenir un referent pels professionals del sector, és un espai gastronòmic que engloba als professionals del sector i els amants de la gastronomia al Pla de Salt.



També hi haurà un Espai Lúdic amb tallers i activitats per gaudir en família i l'Espai Escenari amb una programació especial que presenta RGB - La Mirona. En concert hi actuaran Kuryous Link, Falciots Ninja, President Xai i David Busquets.



L'objectiu d'aquesta fira és convertir Salt en un aparador territorial per als diferents programadors, públics i privats, d'esdeveniments, festivals, fires i altres.