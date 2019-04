Una sentència del TSJC obliga a 'Girona+Neta' a pagar 25.000 euros a un treballador

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'empresa municipal 'Girona + Neta' a pagar 25.001 euros a un treballador per discriminar-lo i vulnerar-li els drets sindicals. La sentència conclou que, d'ençà que l'empleat va passar a ser membre del comitè, la direcció el menystenia i no li pagava els plusos que li pertocaven.

L'afectat substituïa els conductors dels camions de la neteja quan estaven de baixa. Segons recull la sentència, en una ocasió li van donar un plànol del recorregut que havia de fer sense posar-hi els noms de carrers i, en una altra, el capatàs li va dir que mereixia ser tractar "com un gos". Ara, el TSJC condemna l'empresa per una falta molt greu i també obliga 'Girona + Neta' a indemnitzar amb 6.251 euros el sindicat CCOO, on el treballador està afiliat.

Segons recull la sentència, l'afectat va passar a ser membre del comitè d'empresa de 'Girona + Neta' al juny del 2015. Aleshores, feia un any i mig que CCCOO l'havia nomenat delegat sindical de Prevenció, i gairebé una dècada que el treballador formava part de la plantilla d'aquesta empresa municipal (que s'encarrega de la neteja viària).Inicialment el treballador feia tasques de peó, però més endavant va passar a substituir conductors que estiguessin de baixa.

Ara bé, com subratlla el TSJC, a partir del moment en què l'afectat va passar a ser delegat sindical de CCOO, i sobretot després d'entrar al comitè, la direcció va començar a "discriminar-lo".Entre d'altres, li canviava els torns de treball o no li pagava tots els plusos que li corresponien. A més, segons recull la sentència, en una ocasió van donar-li un plànol de l'itinerari que havia de fer amb el camió sense posar-li els noms dels carrers per on havia de passar.

O en una altra, després d'una discussió, un capatàs va dir-li: "Quan un es comporta com un gos, se'l tracta com un gos". Arran d'aquesta situació, el treballador va arribar a agafar-se baixa per ansietat. L'afectat va dur el seu cas al jutjat i una primera sentència, tot i reconèixer que s'havia vulnerat el seu dret a la llibertat sindical, només va condemnar 'Girona + Neta' a pagar-li 3.865 euros (sobretot, per aquells plusos que no havia percebut).

Infracció molt greu



Tant el treballador com el sindicat CCOO van presentar un recurs de súplica davant del TSJC. I ara l'alt tribunal català ha elevat considerablement la indemnització. La sentència subratlla que 'Girona + Neta' va dur a terme "una conducta antisindical i discriminatòria" contra l'afectat. Precisament, perquè era representant dels treballadors i obliga l'empresa municipal a indemnitzar-lo amb 25.001 euros per haver comès "una infracció molt greu".

En paral·lel, el TSJC també condemna 'Girona + Neta' a indemnitzar amb 6.251 euros el sindicat CCOO (on el treballador hi està afiliat) i a fer-se càrrec de les despeses del recurs (500 euros). La sentència no és ferma i s'hi pot presentar recurs davant del Tribunal Suprem (TS). El treballador afectat, Roberto Rodríguez, diu que la sentència del TSC li sembla "perfecta" perquè posa les coses a lloc. "He estat quatre anys aguantant que em traguessin sou, em canviessin torns sense justificar i, alguns cops, aguantant insults i amenaces", explica.

Per la seva banda, el secretari de la Federació de Serveis Públics de CCOO a les comarques gironines, Pau Gálvez, afirma que casos "de vulneració de drets fonamentals" com aquest els preocupen. "Aquesta sentència és un toc d'alerta per a totes aquelles empreses que vulguin interposar els seus interessos per damunt dels drets dels treballadors". Gálvez també ha criticat que, en el cas de 'Girona + Neta', aquesta vulneració de la llibertat sindical és encara més greu, perquè es tracta d'una empresa municipal. "L'administració ha de ser garant dels drets socials i laborals de la ciutadania; i quan aquesta vulneració es dóna en una empresa com 'Girona + Neta', ens trobem en una situació d'indefensió molt preocupant", ha conclòs.