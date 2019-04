Temps de Flors: l'amenaça de vaga dels escombriaires segueix viva

L'olor de Temps de Flors ha portat un any més la flaire d'una possible vaga dels treballadors de Girona + Neta. Des del comitè d'empresa s'assegura que és una coincidència basada en el calendari de la negociació de millores socials i salarials i des del consistori es lamenta que hi hagi tan poc marge de diàleg. El vicealcalde i tinent d'alcaldia de Sostenibilitat, Eduard Berloso, afirma que tot plegat és una estratègia dels treballadors per assolir els seus objectius i deixa clar que buscaran una solució «que no només satisfaci els escombriaires sinó que s'haurà de defensar el diner públic».

Fa pocs dies, en una assemblea, els treballadors van aprovar la convocatòria d'una vaga indefinida a partir del 9 de maig. Just dos dies després s'inaugura Temps de Flors. Un esdeveniment que ja ha viscut, en anys anteriors, situacions similars. El president del comitè d'empresa, Carles Casellas, assegura que la coincidència l'ha marcat el calendari de la negociació. Es va denunciar el conveni al desembre per tal que pogués caducar el 31 de desembre i iniciar una negociació que inclou reclamacions salarials i socials. Afirma que han estat negociant amb l'empresa però que les converses «s'han estancat» i s'han abocat a convocar protestes setmanals i la vaga, que encara no han comunicat al Departament de Treball. En paral·lel, mantenen les reunions setmanals per mirar si és possible un acord abans del 9 maig. «També és una coincidència que un dia abans de l'inici de Temps de Flors hi hagi l'enganxada de cartells electorals», apunta.



Les demandes

Entre les demandes hi ha un augment de sou d'entre el 2 i el 3%. Afirmen que és el que es recomana per al sector, «els dos grans sindicats i la patronal», per a aquest any. També hi ha conflicte amb les jubilacions especials i les parcials, que temen que l'empresa no accepti en els termes que plantegen. A més, volen avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació laboral i familiar.

En canvi, des de l'Ajuntament, Eduard Berloso assegura que tot just la setmana passada els escombriaires li van dir que farien vaga i que li donaven tan poc temps «perquè així aconsegurien el que volen». «Anem justos de temps perquè ens n'han donat poc», lamenta. I deixa entreveure que, si més no econòmicament, no accedirà a la demanda sencera dels treballadors de Girona + Neta perquè han de mirar per l'equilibri de les arques municipals.