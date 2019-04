Veïns i botiguers de Santa Eugènia denuncien «l'alt grau» de robatoris als establiments

L'Associació de Veïns de Santa Eugènia està tipa dels robatoris o intents de robatori en comerços del barri. N'hi ha hagut almenys set en pocs dies, i també s'ha intentat entrar en garatges. L'entitat veïnal va reclamar un seguit de mesures policials i socials fa cinc mesos però asseguren que «tot segueix igual».

Al supermercat Renacer van entrar-hi després d'aixecar la persiana i trencar el vidre, van forçar la caixa enregistradora i es van endur tots els diners que hi havia a l'interior. Una quantitat important. També es van endur licors. Al supermercat Proxim, els lladres es van veure sorpresos per un vianant que va cridar-los i van fugir corrent. Amb la persiana trencada, els propietaris van decidir passar la nit a l'interior del local fent guàrdia a l'espera de poder arranjar els danys. Al bar El Cisne, també van forçar la persiana però van marxar sense aconseguir entrar; tot i així els amos han hagut de fer front a la reparació. A principis d'aquesta setmana també hi ha hagut un intent d'entrar en una carniceria.

La situació desespera els comerciants i els veïns. Alguns dels negocis estan regentats per persones estrangeres «que tenen la cultura de no denunciar els fets perquè no volen portar-se malament amb ningú», segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Natàlia del Campo. Per això, demana que les campanyes policials dirigides als comerços amb diferents consells de seguretat es facin en més idiomes perquè decideixin denunciar els robatoris.

En un escrit a l'Ajuntament, l'Associació de Veïns indicava que «el barri manifesta un alt nivell de furts, robatoris, tràfic de drogues i actes vandàlics». I demanava un seguit de punts que segueixen vingents, segons Del Campo. El principal és la presencial policial efectiva i transversal entre diferents cossos (segons les competències poden ser la municipal, els Mossos, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil) per fer un treball de recerca per construir un mapa delicitu del barri i dur a terme les accions corresponents. Considera que també hi hauria de ser la policia de Salt, ja que molts cops els delinqüents i incívics ara estan en un costat i ara a l'altre. L'acció policial, però, no ha de ser l'única. També aposta per accions de caire social i pedagògic.

Altres actuacions que es reclamen són la il·luminació de l'espai públic en punts que es consideren mancats de llum, com el parc Núria Terés, a l'entrada de les hortes, a la plaça Leonor Joher o el carrer Costabona, entre d'altres. També proposen posar càmeres de vigilància en set llocs concrets, com a la plaça de Santa Eugènia, darrere la Marfà o a la plaça Leonor Joher.

També es volen àrees verdes d'aparcament per evitar que hi hagi vehicles que mai es moguin de la zona, la reforma dels laterals de la plaça Santa Eugènia i un major control dels gossos de raça potencialment perillosa.